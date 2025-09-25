Potencia energética
El ministerio potenciará la subestación de Arenales y estudia crear la de Expacio Navalmoral
La consejera se reúne con el ministerio y afirma que se ha atendido un porcentaje elevado de las peticiones de planificación eléctrica, con refuerzos en Cáceres, Don Álvaro o Río Caya
Proyectos de hidrógeno verde, de energías limpias, vinculados al coche eléctrico, agroalimentarios, centros de datos… Diversas iniciativas industriales están llamando a las puertas de Extremadura, pero necesitan una potencia eléctrica suficiente para poder implantarse. Hace solo unos días, la Confederación Regional Empresarial Extremeña (CREEX) denunció que casi nueve de cada diez nudos de la red de distribución eléctrica en la región están saturados, lo que quiere decir que ya no pueden atender nuevas demandas de conexión, a la vista de los mapas de capacidad de la red, recientemente publicados. Ello ha supuesto que sólo se pueda atender el 10% de las solicitudes de conexión, al multiplicarse por diez las peticiones en tres años», advierte la patronal
De ahí la importancia de la reunión que ha mantenido este jueves la consejera extremeña de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, para abordar la planificación eléctrica de Extremadura. Tras el encuentro, desarrollado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Morán ha comunicado los avances ya logrados, pero también los que se han hablado con el ministerio para introducirlos lo antes posible.
Solicitudes ya confirmadas
Así, se mejorará la planificación eléctrica con la nueva subestación de Los Santos de Maimona y más refuerzos en las subestaciones de Don Álvaro, Río Caya y Arenales, próxima al polígono Las Capellanías, de la que depende el futuro centro CC-Green y la ampliación de la actividad industrial en la capital cacereña. “Son instalaciones donde habíamos detectado que los proyectos demandaban más energía”, explica la consejera.
Esta planificación fue presentada por la Junta de Extremadura en mayo de 2024. El documento oficial con los puntos atendidos por el ministerio estará definitivamente listo en una semana y se enviará al Gobierno regional. “Como valoración previa, en principio podemos decir que se ha atendido un porcentaje bastante elevado de las peticiones que habíamos hecho, sin embargo, quedan otras que nosotros hemos notificado al Secretario de Estado, porque la situación ha cambiado respecto a mayo de 2024, ha variado mucho en un año y tenemos nuevas necesidades que vamos a trabajar con el ministerio para que también se incluyan”.
Mercedes Morán se refiere sobre todo a la demanda de la nueva subestación del Expacio Navalmoral, un gran polígono de casi 500 hectáreas especialmente demandado por varios proyectos: además de la factoría de baterías Envisión con su cadena de valor, en la zona quiere implantarse uno de los mayores centros de datos de España de la mano de la empresa Merlín Properties.
“Esa subestación es prioritaria para nosotros, por eso hemos quedado con el ministerio en trabajar con ellos”, ha especificado Morán, de modo que la Junta presentará un informe con la situación detallada de las nuevas necesidades.
La consejera ha calificado el encuentro de “importantísimo” para Extremadura, “porque estamos pendientes de esa industrialización tan necesaria, después de que nuestra región haya estado abandonada durante tanto tiempo y necesitada de los proyectos que ahora están llegando y pidiendo energía necesaria para su desarrollo”.
Grandes proyectos que dependen de la potencia eléctrica en Extremadura:
ECOPOLÍGONO CC GREEN: Será una de las mayores inversiones en la historia de Cáceres, si por fin logra implantarse. Promovido por la empresa Ingenostrum, albergará junto a Las Capellanías un centro de datos libre de carbono con siete edificios y tecnología pionera. Estos centros se asemejan a almacenes gigantes para guardar los millones de datos que las empresas generan en móviles, ordenadores... Consumirá energía limpia, de ahí que incluya dos plantas fotovoltaicas (400 y 130 MW) y un lago de refrigeración con agua aprovechada de la depuradora. Pero también necesita recibir potencia de la subestación Los Arenales, situada a poca distancia, alimentada en parte por los grandes parques solares del entorno y con conexión a la presa de Alcántara.
ENVISIONA ESC ESPAÑA: La gigafactoría de baterías de Navalmoral de la Mata está adaptando su proyecto al volumen de producción del sector del vehículo eléctrico, de modo que pasará de las tres líneas iniciales previstas a dos. La declaración de impacto ambiental (DIA) que tiene desde hace más de dos años debe volver a solicitarse. La Junta de Extremadura está a la espera de la presentación del nuevo proyecto.
CENTROS DE DATOS DE MERLIN-EDGED: La compañía inmobiliaria Merlin Properties, líder en España y Portugal, y primer operador nacional de logística, proyecta en Navalmoral (Cáceres) y Valdecaballeros (Badajoz) los dos mayores centros de datos de España, en realidad ‘campus’ de centros de datos, junto con Edged Energy, desarrollador tecnológico global. Ambos promueven desde 2020 los centros MERLIN-Edged, a la vanguardia en sostenibilidad (consumo nulo de agua) y conversión de potencia eléctrica en capacidad de computación. Los dos proyectos serán fruto de una colaboración público-privada con la Junta de Extremadura. Requerirán una inversión de unos 20.000 millones (cálculo para el desarrollo completo).
- Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
- Mónica Pagliere, la vecina de Las Moreras (Badajoz) que acondiciona sus calles: 'Me cansé de esperar que limpiaran
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- Vecinos de Badajoz alertan del botellón en Las Vaguadas: 'Menores de 12 años acaban tirados por el suelo
- Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
- Una empresa de desokupas acude a una vivienda del Casco Antiguo de Badajoz para desalojar a dos inquilinos ilegales
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- Detenidas ocho personas tras una pelea en un pub de la Urbanización Guadiana de Badajoz