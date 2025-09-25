Una misión de eurodiputados visitará la Central Nuclear de Almaraz

El Parlamento Europeo enviará, a propuesta del Grupo del Partido Popular Europeo, una misión a la Central Nuclear de Almaraz durante el primer semestre de 2026.

Esto coincide con la "fuerte oposición" que ha generado el plan de cierre del Gobierno socialista y el reciente apagón que dejó sin suministro eléctrico a todo el país durante casi 24 horas, poniendo en evidencia, según el PP, la "fragilidad" de la red y la "nefasta" gestión del Ejecutivo y de Red Eléctrica.

La misión servirá para intentar "frenar" un cierre que "daña el interés general europeo y el bienestar y progreso de las futuras generaciones", ha señalado en nota de prensa el PP Europeo.

Impacto social y económico del cierre

Así, la delegación española del Partido Popular ha sido la que ha puesto el "foco" en la necesidad de abordar desde las instituciones europeas la situación energética, "no solo por los riesgos que supone para la seguridad de suministro, sino también por el impacto social y económico que acarrearía el cierre planeado".

En este sentido, la eurodiputada extremeña del PP, Elena Nevado del Campo, ha celebrado que finalmente los eurodiputados vayan a desplazarse durante el primer semestre de 2026 hasta Almaraz para conocer "de cerca" la situación.

"Miles de puestos de trabajo y numerosas empresas dependen de esta infraestructura. Hablamos de tres mil puestos de trabajo y más de cuatrocientas empresas de servicios y suministros en una comarca que no puede permitirse pérdida de tejido empresarial por su afección a la despoblación rural. Extremadura no puede permitirse más retrocesos en empleo ni en población", ha indicado.

"Anclado en recetas del pasado"

Además, ha recalcado que "en un contexto en el que la transición digital y la inteligencia artificial van a multiplicar la demanda de energía, el actual Gobierno parece anclado en recetas del pasado, mientras Europa y el mundo miran hacia el siglo XXI".

El Partido Popular Europeo defiende que la transición energética debe hacerse de forma "equilibrada, justa y segura, garantizando tanto el futuro de los trabajadores como el suministro eléctrico de los ciudadanos europeos que además con el apagón nuclear verían incrementar su factura de la luz". "Mientras Europa apuesta por la energía nuclear el gobierno de España va contra corriente proponiendo un apagón ideológico y la asfixia fiscal", ha remarcado.

La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ya decidió dejar "abierta" la solicitud de la plataforma 'Sí a Almaraz, sí al futuro', que apoya la presidenta de la Junta, María Guardiola, quien está "encabezando" la defensa contra el cierre de la central en Extremadura junto con los alcaldes, empresarios, expertos y vecinos de la comarca.