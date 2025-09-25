Quintana asegura que los fallos de las pulseras antimaltrato son "puntuales" en Extremadura

El delegado del Gobierno en Extremadura, José Luis Quintana, ha defendido que los fallos de las pulseras de control telemático de agresores machistas son "absolutamente puntuales" en Extremadura y ha asegurado que "no han generado ningún problema".

Preguntado por los medios después de que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, expresase ayer que la Comisión Territorial de Violencia sobre la Mujer alertó de que estos dispositivos fallaban en la comunidad, Quintana ha precisado que "un caso que se produce es en la Raya con Portugal, pero eso también acontece con los propios teléfonos", al aparecer el operador luso en el móvil pese a estar en España.

"Los fallos son puntuales y no se ha generado ni un solo problema en Extremadura por ellos. Las pulseras además no son el único medio para ayudar a las víctimas", ha incidido.

96 mujeres poseen pulseras en la región

Asimismo, ha expresado que 96 víctimas de violencia de género poseen pulseras en Extremadura, 79 en Badajoz y 17 en Cáceres. Ha considerado, además, que la mejor forma de ayudar ante la violencia de género es "la colaboración del entorno, que piense que debe denunciar, pues así se defiende a la víctima".

"Este año se han producido dos muertes por violencia de género y es muy triste que después los entornos de las dos víctimas digan que podrían tener algún indicio", ha incidido Quintana tras asistir a la implantación de puntos violetas en el Centro de Atención e Información de la Seguridad Social en Badajoz.