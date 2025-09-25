Primera exigencia de Vox para aprobar los presupuestos de 2026 en Extremadura: la rebaja de la ecotasa a Almaraz

Comienza la batalla por los presupuestos. A menos de dos años para acabar la legislatura y en el escenario de prórroga actual, 2026 será un ejercicio clave para aprobar nuevas cuentas autonómicas. Y a la espera de que la Junta inicie conversaciones con los grupos parlamentarios, Vox ha comenzado a enseñar sus cartas.

El portavoz de la formación en la Asamblea, Óscar Fernández, ha confirmado este jueves en la sesión de control al Gobierno que la rebaja de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz será su primera exigencia. "Ya sabemos que el señor Sánchez y el PSOE quieren cerrarla, pero ¿qué ha hecho el Gobierno de Extremadura? Absolutamente nada, cartas y pancartas", ha dicho.

Propuesta vetada

La formación de Santiago Abascal ya presentó en el anterior periodo de sesiones una propuesta de ley para rebajar la ecotasa autonómica a la central de Almaraz, pero fue vetada por el Consejo de Gobierno y no llegó a debatirse. Al mismo tiempo, la Junta sí dio curso a otra propuesta de Vox para solicitar al Congreso de los Diputados la rebaja de la llamada tasa Enresa. Una "incoherencia" que la formación criticó por activa y por pasiva.

"Ustedes hacía tiempo tenían que haber eliminado la ecotasa o por lo menos haberla negociado, porque depende de los impuestos el que Almaraz siga o no", ha dicho Fernández a la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano. Tras criticar la "hipocresía barata" de la Junta en este asunto, el portavoz ha confirmado que será una de sus exigencias de cara a la negociación de los presupuestos.

"Si se dan las circunstancias y ustedes quieren negociar con nosotros los próximos presupuestos de la región, cosa que dudo porque creo que su interlocutor prioritario, como ya pasó el año pasado, es el PSOE, la reducción de la ecotasa va a estar encima de la mesa, porque Almaraz se defiende con hechos y no con palabras", ha sentenciado.

80 millones de euros

La central nuclear de Almaraz destina anualmente 80 millones de euros al pago de la ecotasa, que supone una parte sustancial de su carga fiscal. Tras rechazar la propuesta de Vox, la presidenta de la Junta, María Guardiola, se mostró dispuesta a revisarla pero solo si también el Gobierno central reforma toda la fiscalidad energética.

Y en la misma línea ha respondido Manzano este jueves en el pleno. La consejera de Hacienda ha reiterado que el cierre de Almaraz es "un ataque directo a Extremadura", "un ataque sectario e ideológico por parte del Partido Socialista que jamás se habría producido si Almaraz estuviera en Cataluña".

La consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano. / Javier Cintas

"No se preocupe, que esto no es idea suya. No se apunte el tanto que desde un primer momento que llegamos al Gobierno llevamos los principios de igualdad y justicia (tributaria) a cada una de las decisiones que adoptamos", ha replicado Manzano.

La consejera ha hecho referencia a un informe de Fedea que apunta que de esos más de 9.000 millones de euros que se mueven al año con la fiscalidad de la energía, la mayor parte corresponden al Estado. "Nuestro gobierno y nuestra presidenta actuará si de ello depende el mantenimiento de la central nuclear de Almaraz", ha dicho tras asegurar que Fedea apunta primero a la bolsa de recaudación estatal.