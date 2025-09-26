Enseñanza
CCOO pide la resolución "urgente" de las listas extraordinarias docentes en Extremadura para garantizar la cobertura
Denuncia que "numerosos" ciclos de FP y otras enseñanzas siguen "sin profesorado" para iniciar las clases
E. P.
La Federación de Enseñanza de CCOO de Extremadura ha criticado que, a estas alturas del curso, la Consejería de Educación aún no ha resuelto las listas extraordinarias de 23 de las 27 especialidades docentes convocadas el pasado mes de marzo, a pesar del "compromiso" adquirido de tenerlas listas para septiembre.
Esta "grave negligencia", según advierte el sindicato en un comunicado recogido por Europa Press, está provocando "serios problemas" de cobertura en los centros educativos desde el inicio de curso.
Estas listas fueron convocadas gracias a la "presión sindical", con el objetivo de paliar la falta de profesorado que "ya se arrastraba el curso anterior", principalmente de especialidades de Formación Profesional y enseñanzas de régimen especial, aunque "el problema afecta a todos los cuerpos docentes", explica en nota de prensa CCOO, que añade que la Administración "se comprometió a resolverlas antes del primer llamamiento de septiembre, momento en que se activan las listas extraordinarias, a diferencia de las ordinarias, que se activan en julio tras superar una prueba de oposición".
"Miles de aspirantes sin respuesta"
Sin embargo, afirma que "la falta de planificación ha hecho que sólo se hayan resuelto cuatro especialidades, dejando a miles de aspirantes sin respuesta y a los centros sin personal docente suficiente".
Así, remarca que la situación actual reproduce los "déficit" del curso anterior, de tal modo que la semana pasada se recurrió a llamamientos urgentes para cubrir 91 plazas de 38 especialidades, la mayoría correspondientes a las que aún están pendientes de resolución.
Este sistema de cobertura, que según indica CCOO debería ser "excepcional", se está convirtiendo en "habitual", a pesar de su "opacidad y falta de garantías". "Se realiza por vía telefónica, sin publicación de listas ordenadas por criterios de adjudicación, lo que impide cualquier tipo de reclamación y además no genera derechos de continuidad para quienes aceptan estas plazas", apunta.
"Sistema arbitrario"
De igual modo, subraya que esta forma de provisión, además de ser "poco transparente", resulta "desmotivadora" para los aspirantes, que ven cómo sus méritos "no son tenidos en cuenta" y sus expectativas laborales "se diluyen en un sistema arbitrario".
Mientras tanto, "numerosos" ciclos de Formación Profesional y otras en enseñanzas siguen "sin profesorado" y el alumnado continúa sin poder iniciar sus clases con "normalidad".
