Extremadura garantiza el agua potable a los pueblos afectados por los incendios: tomas y plantas de tratamiento provisionales

Objetivo: que las cenizas no lleguen a los grifos de los vecinos que residen en los municipios afectados por los incendios forestales, en el peor verano de la serie histórica en Extremadura, tanto por la sucesión de fuegos como por la intensa ola de calor de agosto. En total, se han calcinado más de 35.500 hectáreas . Ahora, iniciado el otoño y con la temporada de lluvias inminente, los trabajos se aceleran para evitar la peor consecuencia de los incendios, tras el daño al medioambiente: la contaminación del agua del suministro doméstico.

Tanto la Junta de Extremadura como la Diputación Provincia de Cáceres se han reunido este viernes para adoptar las medidas necesarias que eviten la llegada de las cenizas a los depósitos de agua potable de los pueblos, y por tanto la contaminación del abastecimiento. La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Sostenible, Mercedes Morán, y el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel Morales, han estudiado y anunciado esas medidas.

El Gobierno regional llevará a cabo los trabajos pertinentes para garantizar "suministro en alta a los depósitos, es decir, traer el agua desde un punto no contaminado para trasladarla hasta los depósitos", ha informado Morán. Por su parte, la Diputación cacereña se encargará de instalar "plantas de tratamiento provisionales a través de ósmosis, para que esa agua llegue con garantía de consumo a los ciudadanos", se ha comprometido Miguel Ángel Morales.

En el caso de que se produzca algún caso de contaminación de las aguas, ambas instituciones también están "poniendo todas las medidas para asegurar el abastecimiento". Además, recuerdan que desde la consejería de Gestión Forestal se están llevando ya a cabo unos trabajos en Jerte para evitar, precisamente, que lleguen las cenizas.

Desde el cielo para evitar el arrastre

En concreto se refieren a la técnica del ‘helimulching’, un método consistente en que un helicóptero deposita sobre el terreno un ‘mulch’ (mantillo o acolchado) de restos vegetales (paja), la solución más eficaz para reducir la erosión y el arrastre de cenizas. Coloca en lugares estratégicos de los montes afectados entre 50.000 y 80.000 kilos de paja cada día, con entre 10 y 17 descargas cada 60 minutos (ocho horas al día). Las actuaciones beneficiarán a los 21 municipios incluidos en las Zona de Actuación Urgente (ZAU), 18 de ellos en el perímetro del incendio de Jarilla y 3 en Las Hurdes.

Colaboración "indispensable"

Este encuentro se ha celebrado tras una serie de reuniones "en las que los técnicos han puesto en común todas las necesidades y todos los problemas que se podían originar por el arrastre de las cenizas hasta las gargantas y embalses, una vez que comiencen las lluvias, y han buscado las soluciones", detalla la titular de Desarrollo Sostenible, quien además ha destacado la "colaboración indispensable" que ambas instituciones han tenido para abordar estas circunstancias. "No se puede entender que no colaboráramos en una situación de esta emergencia", ha subrayado.