Extremadura descarta reactivar el Impuesto de Patrimonio para las grandes fortunas por su impacto "residual"

La Junta de Extremadura descarta reactivar el Impuesto de Patrimonio para las grandes fortunas por su impacto "meramente residual" sobre las cuentas públicas. "Estamos hablando de 1,3 millones de euros, es lo que recuperaríamos grabando a los contribuyentes de más de tres millones. El 0,08% de la recaudación", ha defendido este viernes la directora general de Tributos, Fátima Pablos, en la Comisión de Hacienda y Presupuestos de la Asamblea. En respuesta a sendas preguntas del PSOE y Unidas por Extremadura, Pablos ha confirmado que el espíritu del pacto tributario que se cerró con Vox en 2023 "sigue intacto" y ha acusado al Gobierno central de "limitar la autonomía financiera" de las comunidades tras la activación del Impuesto Temporal a la Solidaridad de las Grandes Fortunas.

"Hasta la lideresa de su partido, la verdadera, a la que siguen ustedes, no al señor Feijóo evidentemente, sino la señora Ayuso, les ha pasado por la izquierda", ha señalado el portavoz de Hacienda del PSOE, Jorge Amado. "Lo triste es que no se den cuenta de que el principal objetivo de la política fiscal es la justicia y la redistribución de la riqueza, no la atracción fiscal", ha añadido el diputado de Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos. Ambos han cargado contra el Ejecutivo de María Guardiola por ser actualmente Extremadura la única región de España que no grava a los grandes capitales con tributos autonómicos.

Dumping fiscal

Para combatir las exenciones totales o parciales que las comunidades autónomas comenzaron a aplicar hace unos años en el Impuesto de Patrimonio, el Gobierno de Pedro Sánchez puso en marcha en 2022 el Impuesto Temporal a la Solidaridad de las Grandes Fortunas, una figura impositiva que grava a los contribuyentes con patrimionios superiores a los tres millones de euros y que solo se liquida en las regiones que, como Extremadura, tiene bonificado el Impuesto de Patrimonio. Galicia, Andalucía, Canarias La Rioja e incluso Madrid, tras perder una batalla judicial, comenzaron a reactivar entonces los tipos del Impuesto de Patrimonio para retener en sus respectivas comunidades unos ingresos que, de otra forma, acabarían en la Hacienda estatal.

Extremadura es la única comunidad que no ha establecido correcciones en ese sentido y según ha confirmado la directora general de Tritubos, no tiene tampoco intención de hacerlo. "Si el Estado quiere limitar la autonomía financiera en materia de ingresos como ente coordinador del sistema de financiación autonómica, pues no vamos a entrar en guerras reguladoras. Será el Estado el que recaude en Extremadura a los contribuyentes de más de 3 millones de euros lo que crea crea y estime conveniente", ha respondido a los dos grupos de la oposición.

Atraer población

Pablos ha defendido que la supresión del Impuesto de Patrimonio se adoptó no como un hecho aislado, sino en el marco de una política de atracción fiscal con el objetivo último de intentar atraer y retener población. "En la toma de decisiones deben medirse bien las consecuencias. Debemos ser atractivos para la captación de nuevos residentes y por ello deben eliminarse todas las circunstancias que puedan provocar un freno a la entrada de capitales. No es un capricho, es una necesidad", argumenta.

En ese sentido, la directora general ha detallado que se analizó el carácter "meramente residual" del Impuesto de Patrimonio respecto de la totalidad del presupuesto del ejercicio 2023 y esta pérdida de ingresos se contrapuso al impacto de los objetivos marcados: el aumento de la recaudación del IRPF y todos los impuestos relacionados con el consumo, cuestiones que "se van apreciando en todos los análisis". "Ganamos recaudación en todas las figuras impositivas", asegura Pablos tras recordar los 36.000 nuevos declarantes del año 2023.

"1.200 ricos sin impuestos"

"Disfrácelo como quiera, pero la realidad es que en Extremadura, desgraciadamente una de las regiones con el PIB más bajo de España, nos hemos permitido el lujazo de ser la única en la que los grandes patrimonios no pagan impuestos", ha replicado Jorge Amado. El portavoz de Hacienda del PSOE eleva hasta los seis millones de euros anuales la recaudación del Impuesto de Patrimonio en Extremadura, lo que equivale a una cifra "residual" de 24 millones para toda la legislatura.

"¿En serio las 1.200 personas más ricas de Extremadura no se pueden permitir pagar un impuesto?", ha preguntado alertando de lo que esta cuantía puede suponer para la sanidad pública, la educación tras la crisis del transporte escolar o las "rídiculas" ayudas por los incendios: "Los 300.000 euros que van a dar a las empresas turísticas sí que es algo residual", ha lamentado.

En la misma línea, dese Unidas por Extremadura José Antonio González Frutos ha considerado "una frivolidad" renunciar a recaudar por el Impuesto de Patrimonio. Frutos ha recordado que la imposición a la riqueza "tiene que ocupar algún espacio en la política fiscal", cuyo objetivo debe ser siempre atenuar la desigualdad. "Que no tengamos claro eso me parece grave, es decir, que los ricos son cada vez más ricos y los pobres", ha defendido.