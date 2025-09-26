Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Declaran el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Cuacos de Yuste

En total son 48 efectivos del Infoex, Miteco y del Sepei de Cáceres los que trabajan en sofocar las llamas

Foto tomada en Jaraíz de la Vera.

Foto tomada en Jaraíz de la Vera. / El Periódico

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

El Plan de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) declara el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal en Cuacos de Yuste. Medios del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), del Infoex y del Sepei de la Diputación de Cáceres trabajan en la extinción de las llamas, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.

En estos momentos actúan cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, seis aéreas, tres aviones anfibios, dos maquinarias pesadas y dos agentes del medio natural, que en total suman 48 efectivos.

Noticias relacionadas y más

Cabe recordar que se trata el segundo incendio en esta localidad cacereña desde el domingo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Muere un joven de Badajoz al chocar su vehículo con un caballo
  2. La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
  3. La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
  4. El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
  5. Condenan al SES a pagar 351.000 euros por la muerte de un bebé durante el parto en Badajoz
  6. La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
  7. Mayores de Badajoz realizarán un viaje en autobús este jueves para evocar el pasado
  8. El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez

La Junta de Extremadura acumula un superávit de casi 400 millones de euros en 2024

La Junta de Extremadura acumula un superávit de casi 400 millones de euros en 2024

Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz

Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz

Declaran el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Cuacos de Yuste

Declaran el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Cuacos de Yuste

CCOO pide la resolución "urgente" de las listas extraordinarias docentes en Extremadura para garantizar la cobertura

CCOO pide la resolución "urgente" de las listas extraordinarias docentes en Extremadura para garantizar la cobertura

Leonor recorre Viana con los Reyes repitiendo la visita de Felipe VI en 1998

Leonor recorre Viana con los Reyes repitiendo la visita de Felipe VI en 1998

Netanyahu, ante la ONU: "Hamás y sus aliados son los enemigos de todos"

Netanyahu, ante la ONU: "Hamás y sus aliados son los enemigos de todos"

Cisqui: “Mirar ahora la clasificación no tendría sentido”

Cisqui: “Mirar ahora la clasificación no tendría sentido”

Récord de comisiones de servicio en la Junta de Extremadura: "Están acreditadas y justificadas"

Récord de comisiones de servicio en la Junta de Extremadura: "Están acreditadas y justificadas"
Tracking Pixel Contents