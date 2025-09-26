Declaran el nivel 1 de peligrosidad por un incendio en Cuacos de Yuste
En total son 48 efectivos del Infoex, Miteco y del Sepei de Cáceres los que trabajan en sofocar las llamas
El Plan de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) declara el nivel 1 de peligrosidad por un incendio forestal en Cuacos de Yuste. Medios del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco), del Infoex y del Sepei de la Diputación de Cáceres trabajan en la extinción de las llamas, según ha informado la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural.
En estos momentos actúan cuatro unidades de bomberos forestales terrestres, seis aéreas, tres aviones anfibios, dos maquinarias pesadas y dos agentes del medio natural, que en total suman 48 efectivos.
Cabe recordar que se trata el segundo incendio en esta localidad cacereña desde el domingo.
