Incendios

Medios del Infoex y del Miteco trabajan en la extinción de un incendio en Manchita

Un total de 40 efectivos se encuentran sofocando las llamas

Helicóptero del Infoex.

Helicóptero del Infoex. / Archivo

El Periódico Extremadura

El Periódico Extremadura

Medios del Plan de Incendios Forestales de Extremadura (Infoex) y del Ministerio de Transición Ecológica (Miteco) trabajan en un incendio forestal en Manchita (Badajoz).

Cinco unidades de bomberos forestales terrestres, tres aéreos, dos agentes del medio natural, una maquinaria pesada y un técnico de extinción, en total 40 efectivos, se encuentran en estos momentos sofocando las llamas.

