Zafra recupera la feria de ganado más importante del país, con 2.000 ejemplares y 600 expositores

Tras una edición anómala y descafeinada en 2024, cuando la Feria Internacional Ganadera de Zafra y 572º Tradicional de San Miguel 2025 se quedó sin ganado vacuno, ovino y caprino (unas 1.600 cabezas menos) debido a que los focos de lengua azul obligaron a declarar toda Extremadura zona restringida al movimiento, esta cita recuperará todo su dinamismo entre el 2 y el 7 de octubre.

La organización podrá llenar de nuevo todas las naves. En esta nueva edición contará con 2.000 cabezas de ganado: 600 bovinos, 1.000 ovinos, 100 porcinos, 70 caprinos, 120 caballos y el resto de aviar. El alcalde de Zafra y presidente de la entidad ferial, Juan Carlos Fernández, ha explicado en la presentación, este viernes, que se encuentran en contacto constante con la Junta de Extremadura para ir adoptando todas las medidas sanitarias necesarias y, salvo sorpresa de última hora, no habrá problemas de movilidad del ganado. Los animales que lleguen a la feria deberán estar vacunados, lo que confiere mayor tranquilidad. Al entrar en el ferial se desinfectarán las naves y se desinsectarán las reses.

El alcalde de Zafra, Juan Carlos Fernández, y el el comisario de Ferias, Santiago Malpica, en la presentación de la Feria Ganadera de Zafra 2025 / AYUNTAMIENTO DE ZAFRA

Fernández ha esgrimido datos para afirmar que la Feria de Zafra concita un gran interés, al ser "el certamen ganadero más importante de España y uno de los mejores de Europa". Ha querido incidir en su compleja organización y en el trabajo que desarrollan el comisario, el personal de la feria y del ayuntamiento, la labor de las asociaciones ganaderas y de los expositores, que este año superan los 600. Espera el presidente de la entidad ferial una gran afluencia, y que el público "lo pase bien en lo festivo, y se haga negocio en lo profesional".

Juan Carlos Fernández se ha referido a las mejoras acometidas en el ferial, como el salón de actos del Pabellón Central, bebederos de las naves o la puesta en marcha de una zona didáctica en la nave de Aeceriber, entre otras.

En relación al nuevo Puesto Sanitario Asistencial Avanzado, se inaugurará por parte de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, el 3 de octubre. La jornada de inauguración, 2 de octubre, contará con la asistencia de consejera de Agricultura, Mercedes Morán, y con la secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, la también extremeña Begoña García Bernal. El pregón se celebró en la noche de este vieres, a cargo de José-Marín Sánchez Murillo.

Por último, el presidente de la entidad ferial ha agradecido a todos los profesionales la puesta en marcha de numerosas jornadas técnicas que se llevan a cabo durante todos los días de la Feria Internacional Ganadera.

Nuevas razas en el certamen

Por su parte, el comisario de Ferias, Santiago Malpica, ha destacado, como novedad, que vuelve a la FIG la raza vacuna Asturiana de los Valles. En cuanto a la Berrenda negra y colorada, han apostado por el certamen zafrense y traen más de 300 animales, además de celebrar 'in situ' su concurso nacional. En vacuno, salvo en el caso del Aberdeen Angus (llegarán algunos ejemplares menos por temas sanitarios), se cumplirán todas las expectativas.

Santiago Malpica se ha referido también a la raza ovina Dorper, que es subafricana y ofrece la peculiaridad de no tener lana, además de poseer la cabeza negra. Ya estuvo en 2023 en la feria y vuelve de nuevo.

En ovino, las naves estarán al completo, incluso ha habido dificultades para colocar a los animales. Por otro lado, Malpica se ha referido al asno andaluz, que está en peligro de extinción, y hay una asociación que está luchando para que no se extinga.

En relación a las jornadas técnicas, Malpica ha destacado las actividades de Aeceriber y el buen ambiente que existe en el sector porcino antes de la montanera. Otras razas, como la berrenda o la caprina, celebrarán también sus actividades profesionales. De manera especial, el comisario ha querido agradecer a la Asociación del Merino que vaya a conmemorar el día 4 en Zafra el 50 aniversario de su fundación.

Pulseras centinela

El certamen volverá a contar con un punto violeta y se repartirán pulseras centinela con el objetivo de garantizar la seguridad en entornos sociales. Se trata de un recurso con tecnología avanzada, ya que detecta drogas en bebidas, protege de sustancias peligrosas y disuade a posibles agresores.

En cuanto al punto violeta, se ubicará en el recinto ferial, en la misma zona que los servicios del Punto Médico Avanzado, Guardia Civil, Bomberos y Cruz Roja. Los días de más afluencia, estará disponible mañana, tarde y noche. Tiene como objetivo concienciar a los jóvenes acerca de la importancia de la prevención y la atención en casos de violencia de género, así como de dar a conocer los recursos disponibles para garantizar unas fiestas "más seguras" e "inclusivas".

Así lo han anunciado la concejala de Bienestar Social e Igualdad del Ayuntamiento de Zafra, Mercedes Fernández Bote, y la técnica de la Oficina de Igualdad de la Mancomunidad de Municipios Río Bodión, Reme Cruz, quienes han destacado la importancia de ofrecer esta información a los jóvenes de los institutos.