Extremadura celebra el Día Mundial del Turismo con cifras récord: Dos millones de visitas anuales y un 20% más de empleo

Extremadura se suma este sábado a la celebración del Día Mundial del Turismo con un evento especial en la explanada del Acueducto de los Milagros de Mérida. El director general de Turismo, Óscar Mateos, junto con el concejal de Turismo del Ayuntamiento de Mérida, Felipe González, han dado la bienvenida a todas las personas que se han acercado hasta este destacado enclave, donde se han programado actividades como vuelos en globo cautivo o talleres infantiles de cerámica.

Mateos ha destacado que "esta jornada reconocida internacionalmente, trata de fomentar la sensibilización respecto al valor social, cultural y económico del Turismo y la contribución que este sector puede hacer a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas". Una efeméride que la Organización Mundial del Turismo (OMT) viene festejando cada 27 de septiembre desde 1980, para destacar el papel del sector en el desarrollo mundial, cada año bajo un lema diferente, el de 2025 es 'Turismo y transformación sostenible'.

Extremadura celebra en Mérida el Día del Turismo / El Periódico Extremadura / Junta de Extremadura

"Turismo respetuoso"

Durante su intervención, el director general de Turismo ha puesto de relieve que "frente a un turismo masificado e impersonal, en Extremadura hemos optado por un modelo respetuoso con el territorio, que tiene en cuenta sus recursos naturales, culturales y sociales, y que pretende contribuir de manera positiva y equitativa al desarrollo del entorno y de las personas que viven y trabajan en él, y también de quienes nos visitan". Asimismo, ha señalado que el turismo impulsa el desarrollo social, genera empleo, promueve la educación y fortalece lazos entre culturas. "Nos conecta, preserva nuestras tradiciones, nos recuerda y proyecta la riqueza de nuestra tierra".

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, también se ha referido a esta efemérides en la salida de la carrera del Campeonato de España de Ciclismo Gravel, en Badajoz, donde ha destacado el "momento histórico" que el sector turístico atraviesa en la región, con 2,12 millones de visitas de turistas en el último año y un crecimiento del 20% del empleo en una década.

Programa de actividades

Durante todo el día se puede disfrutar de las actividades que ha organizado la Dirección General de Turismo, rutas guiadas para conocer el patrimonio de esta ciudad con sello UNESCO, vuelos en globo cautivo, talleres infantiles de cocina, cerámica romana, elaboración de chapas con motivos turísticos y búsqueda del tesoro.

La gastronomía, elemento esencial de la identidad extremeña, también estará presente. El programa incluye catas comentadas de elaboraciones con productos pertenecientes a las Rutas Gastronómicas Sostenibles: Ruta del Ibérico 'Dehesa de Extremadura', Ruta del Queso, Ruta del Aceite y Ruta del Vino y Cava Ribera del Guadiana. Habrá dos catas: una salada y otra dulce.

Y además, una zona de Food trucks y exposición de productos agroalimentarios. También participa un grupo de dibujantes Urban sketchers realizando in situ creaciones con temática libre sobre Extremadura. Las obras resultantes formarán parte de un gran mural que podrá verse a media tarde. La jornada finalizará con la actuación del grupo extremeño Swing Ton ni Song, animación musical con DJ y el espectáculo 'La noche mágica'.