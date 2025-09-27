Sin fecha para la ampliación de las oposiciones de funcionario y laboral de la Junta

Después del verano era la fecha general que se había marcado la Consejería de Hacienda y Administración Pública para publicar la nueva convocatoria de oposiciones de la Administración General de la Junta, que se acumulará a la ya publicada el pasado mes de diciembre, pero de momento no hay una previsión definida. «Ahora mismo todavía no tenemos fecha concreta. Por supuesto, será antes de que finalice este año y se está trabajando en ello para tenerla cuanto antes», señalan desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública a este diario.

La nueva convocatoria pendiente incluye 1.162 plazas de personal laboral y otras 482 puestos de personal laboral, que suman un total de 1.644 plazas (correspondientes a las Ofertas Públicas de Empleo de 2022 y 2023), que se añadirán a las 449 plazas (299 son de personal laboral y 150 de funcionarios de la OPE de 2021) que ya se convocaron el pasado diciembre, por lo que la oferta de las oposiciones a la Administración General de la Junta será de 2.093 plazas fijas.

Para estas ya se han inscrito más de 33.000 personas, que fueron las solicitudes que se presentaron durante el pasado mes de enero para optar a la convocatoria lanzada a finales de 2024, pero la Junta deberá abrir de nuevo el plazo de solicitudes una vez que lance la nueva convocatoria que sigue pendiente.

Este proceso se hará de forma telemática para su agilización, según ha señalado la consejería a los responsables sindicales, a quienes también ha precisado que las pruebas para el turno de ascenso se realizarán de forma simultánea a los exámenes de la oferta de turno libre y discapacidad.

Exámenes en 2026

En todo caso, y a la espera del lanzamiento de la convocatoria pendiente, la previsión es que los exámenes se desarrollen fundamentalmente durante 2026, aunque el pasado julio el director general de Función Pública aseguraba en una comisión parlamentaria que podrían iniciarse incluso a finales de este 2025.

La primera intención del Ejecutivo era que la oferta acumulada se convocara esta pasada primavera, pero el retraso en el cierre del proceso de estabilización tras una sentencia judicial que obliga a rebaremar a los aspirantes a técnicos de empleo, ha cambiado los planes de la consejería con la previsión de que finalmente se convoque en las próximas semanas.