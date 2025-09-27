Identificado el conductor implicado en un atropello con fuga en Olivenza, cuya víctima se encuentra en estado crítico

La Policía Local de Olivenza ha identificado al conductor implicado en un atropello con fuga ocurrido la noche de este viernes, 26 de septiembre, en la calle Manuel Gómez Castaño, alrededor de las 22.30 horas.

La víctima es una menor de 14 años que sufrió politraumatismos graves, que se encuentra ingresada en el Hospital Universitario de Badajoz en estado crítico.

Según informa la policía de Olivenza, el Centro de Emergencias 112 de Extremadura activó de inmediato los servicios de emergencia e intervinieron efectivos de la Policía Local, el Punto de Atención Continuada de Olivenza y una unidad medicalizada de emergencias, que trasladó a la menor al centro hospitalario pacense. Gracias a la rápida coordinación entre la Policía Local y la Guardia Civil, se localizó poco después un vehículo estacionado en las inmediaciones con daños compatibles con el atropello.

Seguidamente, las diligencias policiales permitieron identificar al conductor, quien se presentó voluntariamente en las dependencias policiales y reconoció su implicación en el suceso. Las pruebas realizadas confirmaron que no se encontraba bajo los efectos del alcohol en el momento del accidente.

Al conductor se le investiga por un delito de abandono del lugar del accidente, recogido en el artículo 382 bis del Código Penal.