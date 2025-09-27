Noche fatal en la provincia de Badajoz
Accidente de tráfico en Olivenza: Una joven en estado crítico por un atropello
La menor de 14 años se encuentra en el Hospital Universitario de Badajoz
Un hombre de 32 años sufre una siniestro con su patinete en La Garrovilla
Un atropello en una calle de Olivenza deja en estado crítico a una joven de 14 años, según informa el Centro de Emergencias 112 de Extremadura.
Al parecer el accidente se registró sobre las 22.34 horas de este viernes en la calle Flores de la localidad pacense.
La menor fue atendida por los servicios sanitarios del Punto de Atención Continuada (PAC) de Olivenza y por una unidad medicalizada de emergencia de Badajoz que, ante la gravedad de las heridas, la trasladó al Hospital Universitario de Badajoz.
Accidente de patinete
Por otro lado, sobre las 23.37 horas de esta misma noche, el 112 recibió una llamada de emergencia por el accidente de patinete de un hombre de 32 años de la localidad pacense de La Garrovilla.
Según relata el 112 de Extremadura, se produjo una salida de la vía del patinete y su conductor sufre una contusión región costal y fue evacuado al Hospital de Mérida, donde se encuentra en estado grave.
- La Policía Nacional investiga la muerte de una joven de 29 años en el incendio de un piso en Badajoz
- La nueva rotonda en el puente Real ya cuenta con la aprobación definitiva del Ayuntamiento de Badajoz
- El chip ha sido clave: identificado el dueño del caballo que provocó un accidente mortal en la carretera de Olivenza (Badajoz)
- El juez decreta el secreto de las actuaciones en el caso de la joven hallada muerta en el incendio de un piso en Badajoz
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz
- La feria de Elvas se llena de público de Badajoz: la loza más cara, pero mejores ventas
- El pleno de Badajoz reprueba a Ricardo Cabezas al conocerse que irá a juicio por el caso David Sánchez
- Mayores de Badajoz realizarán un viaje en autobús este jueves para evocar el pasado