El Parador de Mérida acogerá el 'Mercado del Encanto', con piezas únicas para coleccionistas

El 'Mercado del Encanto' reunirá a diseñadores, artesanos y marcas independientes del 3 al 5 de octubre en el Parador de Turismo de Mérida, donde ofrecerá propuestas originales en moda, decoración, joyería, arte y gastronomía.

Con una trayectoria de más de diez años y más de 120 ediciones celebradas en lugares emblemáticos de toda España -como Paradores, palacios y hoteles históricos-, el Mercado del Encanto llega ahora a la capital extremeña con una "propuesta fresca, creativa y diferente", con entrada libre.

Piezas exclusivas

Así, durante el fin de semana del 3 al 5 de octubre, el público que visite el Parador "podrá descubrir piezas exclusivas, productos de autor y artículos de edición limitada que no se encuentran en los circuitos comerciales habituales", según señala la organización de este mercado en nota de prensa.

Mercado del Encanto / MERCADO DEL ENCANTO

En concreto, podrá encontrarse moda sostenible, complementos únicos, decoración artesanal, joyería creativa y productos gourmet, todo ello "en un ambiente cuidado y cercano, pensado para disfrutar de las compras de una forma distinta".

El Parador de Mérida aportará un "marco de excepción para esta cita", que supondrá el "escenario perfecto para un evento que combina cultura, turismo y creatividad". Este mercado permanecerá abierto el viernes 3 de octubre de 17.00 a 21.00 horas: el sábado día 4, de 11.00 a 14.00 y 17.00 a 21.00 horas, y el domingo de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas.

Reforma de 8 millones

El Parador de Mérida será un marco incomparable para esta cita. El emblemático edificio del centro de la ciudad se sometrá a una reforma integral, que contempla la modernización del edificación, con actuaciones en sostenibilidad, accesibilidad y eficiencia energética y confort, a lo que se destinará unos ocho millones de euros. El primer paso de esta intervención es la licitación, antes de final de año, del proyecto de asistencia técnica de la reforma y de redecoración integral del establecimiento, que garantizará y potenciará su identidad histórica.