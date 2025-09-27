La 'traición de los felipistas', según Ibarra: El furioso ataque a la izquierda actual que reniega del legado de Felipe González

El expresidente de la Junta de Extremadura, el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra, efectúa un contundente alegato en defensa de Felipe González en su blog con el título Dejad en paz a Felipe González, en el que glosa sus grandes logros y arremete contra aquellos que "besaban la tierra que pisaba el entonces presidente del gobierno, hoy no solo se han desmarcado de él, sino que, por su afán de hacer méritos ante el poder actual, le difaman, le insultan, le calumnian o le maldicen por su manera de ser, de pensar y de ser libre a la hora de opinar" y no duda en afeárselo lanzándoles un "beberían sentir vergüenza por denigrar a Felipe para sentirse miembros de la auténtica izquierda. Por muchas que sean sus injurias, nadie de los que tratan de vejarle puede exhibir una hoja de servicios a la socialdemocracia y a España como la que ha atesorado Felipe González".

En este contexto de crítica, Rodríguez Ibarra enumera algunos de los logros del expresidente socialista, que gobernó España durante más de 13 años, y remarca que "nadie puede exhibir una hoja de servicios a la socialdemocracia y a España" como la que atesora González.

Consolidación de la democracia: Blindó la democracia tras los intentos de golpe de Estado (como el 23-F en 1981) que amenazaban la transición.

Blindó la democracia tras los intentos de golpe de Estado (como el 23-F en 1981) que amenazaban la transición. Entrada en la UE (1986) : Consiguió que España se equiparase a las democracias occidentales al entrar en el Mercado Común Europeo.

Consiguió que España se equiparase a las democracias occidentales al entrar en el Mercado Común Europeo. Adhesión a la OTAN: Tras un referéndum, garantizó la protección de la democracia española dentro de la estructura militar de la Alianza.

Tras un referéndum, garantizó la protección de la democracia española dentro de la estructura militar de la Alianza. Sanidad universal: Consolidó el Sistema Nacional de Sanidad , garantizando el derecho a la atención pública y gratuita para todos los ciudadanos.

Consolidó el , garantizando el derecho a la atención pública y gratuita para todos los ciudadanos. Educación obligatoria: Elevó la edad para recibir educación obligatoria, pública y gratuita hasta los 16 años , con el fin de acabar con el abandono escolar temprano.

Elevó la edad para recibir , con el fin de acabar con el abandono escolar temprano. Derechos laborales y sociales: Instituyó la jornada laboral de 40 horas semanales y creó la pensión no contributiva para los jubilados que no habían cotizado.

Instituyó la y creó la para los jubilados que no habían cotizado. Modernización Económica: Acometió una reforma industrial para convertir a España en un país moderno y competitivo. "Fue Felipe González quien consiguió que nuestro país modernizara su tejido industrial y que España alcanzase la categoría de país moderno y competitivo desde el punto de vista económico·

Y subraya que "pertenezco a un partido y a una generación que modernizó la estructura económica en España como consecuencia de la reforma que hicimos en el sector industrial español. Si no llega a ser porque el Partido Socialista se arremanga y hace la reforma industrial, que nos costó bastantes quebraderos de cabeza, nosotros hoy seguiríamos siendo un país de tercera división y no un país moderno como el que es, en estos momentos, España".

"¿No os da vergüenza?"

Seguidamente, el expresidente extremeño lanza reproches en forma de preguntas contra aquellos que, ahora, difaman y vituperan a Felipe González, espetándoles un "¿no os da vergüenza, a los que aplaudíais con las orejas a Felipe González, decir lo que decís de la figura más importante del socialismo español de este último siglo?", y concluye el post desafiando a los críticos a un debate público: "¿Por qué no dejáis en paz a Felipe González? Quien se atreva, que acepte mantener un debate público con él para ver las costuras de quienes se dicen de izquierda, pero no aguantarían ni medio minuto la comparación con el mejor líder que jamás tuvo el PSOE".