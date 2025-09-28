47 días después: Extinguido el incendio forestal de Jarilla, el mayor registrado en Extremadura, que arrasó 17.367 hectáreas

Después de más de un mes y medio, el plan Infoex de la Junta de Extremadura declara extinguido el incendio forestal de Jarilla, que comenzó el 12 de agosto y que ha arrasado 17.367 hectáreas, convirtiéndose en el mayor siniestro forestal registrado en Extremadura desde que existen datos.

Como se recuerda desde el Gobierno extremeño, el fuego fue provocado por uno de los 702 rayos que impactaron en Extremadura ese día, desencadenando una "situación inédita de simultaneidad con 17 incendios activos a la vez", se resalta desde la Junta. Todo ello, en medio de una ola de calor histórica: agosto de 2025 ha sido el más cálido desde 1961, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), con temperaturas extremas y 16 días consecutivos de calor sofocante.

El incendio de Jarilla afectó a 18 municipios de las comarcas del Valle del Ambroz y el Valle del Jerte, incluyendo Cabezabellosa, Hervás, Navaconcejo y Cabezuela del Valle, entre otros. "Todos ellos han sido incluidos en la Zona de Actuación Urgente (ZAU) declarada por la Junta de Extremadura el 18 de agosto, junto con Caminomorisco, también golpeado por el fuego este verano", se recuerda.

Y se incide que, gracias a la rápida declaración de utilidad pública por parte del Gobierno de María Guardiola, "ya han comenzado los trabajos de restauración del paisaje. La primera intervención ha sido el helimulching, una técnica que aplica acolchado de paja desde helicópteros para proteger el suelo y evitar la erosión tras las lluvias".

Por último, el Ejecutivo extremeño apostilla que, durante el otoño, se desplegarán más acciones para recuperar estas zonas devastadas.