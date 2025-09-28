Podemos aboga por un "feminismo popular extremeño" que tenga en cuenta las limitaciones del territorio: "Esto no es Madrid o Valencia"

La coordinadora regional de Podemos en Extremadura, Irene de Miguel, ha abogado por la construcción de un "feminismo popular extremeño" que tome en consideración las particularidades de la región. "El feminismo tiene que mirar al territorio de una manera muy distinta a la que lo hace en otros lugares, como por ejemplo en Madrid o Valencia", ha considerado de Miguel en el marco de la clausura de la III Formación en Feminismos que Podemos Extremadura ha celebrado este fin de semana en la localidad cacereña de Valdeobispo.

Durante su participación en este espacio, la coordinadora regional ha reivindicado al feminismo como el "verdadero motor de cambio" de la sociedad, instando a que el movimiento sea "masivo", de manera que los avances del mismo sean "incontestables" y nadie pueda plantearse cuestionar derechos como el del aborto.

Ponentes nacionales

Cabe señalar que en el encuentro también ha participado la diputada de la formación Carmen Ibáñez, así como la técnica superior en Promoción de la Igualdad y portavoz de la plataforma de apoyo a Juana Rivas, María Belén Villalobos, o Silvia Soriano, quien es doctora en Derecho Constitucional de la Universidad de Extremadura.

Este espacio de formación, que comenzó el pasado viernes, se ha desarrollado todo el fin de semana con diversas mesas redondas, charlas y capacitaciones, abordándose en él, además, cuestiones como las limitaciones para que las mujeres consigan la igualdad real y efectiva en la región.