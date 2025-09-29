Confirmado otro caso de Virus del Nilo: un vecino de 91 años de Vegas Altas eleva a 19 los contagios en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado un nuevo caso de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura. Se trata de un varón de 91 años perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva que se encuentra ingresado en el hospital de la comarca de Vegas Altas. En total, se han registrado 19 casos de fiebre del Nilo Occidental en Extremadura en el año 2025, desde que se detectara el primero el 8 de agosto. Tres de ellos han sido asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, pero dos personas han fallecido (son a su vez las dos únicas víctimas del país este año): un hombre de 77 años que se encontraba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva, y una mujer de 82 años que se encontraba también internada en el mismo complejo sanitario. En 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 3 fallecidos.

En este momento, seis pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva, la zona de mayor afectación de la Fiebre del Nilo en Extremadura, por su humedad, zonas de regadío y temperaturas elevadas. En esta zona, la Junta, la Diputación de Badajoz y los ayuntamientos están aplicando tratamientos periódicos para contener la población de mosquitos. También hay un hospitalizado en Mérida.

Sin contagio entre personas

El virus del Nilo Occidental (VNO) es un arbovirus transmitido principalmente por la picadura de mosquitos del género Culex, que se infectan al alimentarse de aves portadoras. Aunque un 80% de las personas infectadas no presenta síntomas o sufre únicamente algunas indisposiciones, en ciertos casos puede derivar en complicaciones graves, especialmente en personas mayores o que presentan el sistema inmunológico debilitado. No se contagia entre personas.

Por ello, desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica.