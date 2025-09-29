Fondenex acusa a la Junta de incumplir la norma comunitaria en cambios de la Red Natura

El Fondo para la Defensa del Patrimonio Natural y Cultura de Extremadura (Fondenex) ha acusado al Gobierno regional de incumplir la legislación de la Unión Europea con las modificaciones introducidas en la Red Natura 2000.

En una nota, la asociación conservacionista ha acusado a la Consejería de Agricultura de facilitar, con estos cambios, proyectos que con una correcta evaluación de impacto ambiental no serían autorizados.

En concreto, ha apuntado que la modificación de la Ley 16/2015 de protección ambiental representa un "subterfugio" del Ejecutivo para modificar los anexos de la misma, lo que "la convertiría en una ley prácticamente nueva".

Según ha indicado, es "indiscutible" que esta ley y el anunciado modificado de sus anexos "no puede estar por debajo de normativas superiores, como la ley estatal y la directiva comunitaria".

Llegará hasta Europa

"Sería totalmente ilegal que la legislación extremeña disminuyera el nivel de protección de nuestro medio ambiente", ha subrayado Fondenex, que ha anunciado que, llegado el caso, lo denunciará ante las instancias competentes, incluida la Comisión Europea y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

"El Gobierno de Extremadura es un peligro para el patrimonio natural de nuestra región, manifestando desde su constitución su falta de sensibilidad hacia la conservación de la naturaleza", ha señalado el colectivo.

Prueba de ello, ha indicado, es la división de las competencias ambientales en dos consejerías, su "empeño" en reducir las superficies de ZEPAs y LIC, el abandono "casi total" de los parques y reservas naturales, el intento de autorizar la caza de algunas especies protegidas y el dar vía libre, después de 50 años, a plantaciones de eucaliptos.

"Un gobierno así es de temer cuando pretende modificar una ley de protección ambiental", ha opinado Fondenex, que ha señalado que en el borrador de decreto elaborado por la Junta "hay actividades que se permite su inicio simplemente con la realización de una comunicación ambiental".

Se ha preguntado además cómo puede saber la Administración si un proyecto afecta a un paraje y su biocenosis si no se hace una evaluación de impacto ambiental previa y ha subrayado que la finalidad de estas leyes no es aliviar la carga administrativa de los promotores, sino hacer compatibles desarrollo y conservación.