Guardiola inicia negociaciones con la oposición para sacar adelante un presupuesto "con diálogo y consenso"

Comienza la batalla por los presupuestos en Extremadura. La presidenta de la Junta, María Guardiola, ha convocado este lunes a los grupos parlamentarios con ánimo de "diálogo y consenso" para sacar adelante las cuentas autonómicas de 2026, después de que los desencuentros del año pasado, primero con Vox y después con el PSOE, situaran a la región en la situación de prórroga actual. El portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, ha avanzado la convocatoria conjunta, que tendrá lugar esta tarde a partir de las 18.00 horas en la sede de la Presidencia de la Junta. Posteriormente, a las 19.00 horas, Guardiola comparecerá en rueda de prensa.

"Esperamos que el espíritu constructivo sea el que impere en la negociación atendiendo el interés general", ha manifestado Sánchez Juliá. El PP espera que esta cita suponga "un punto de inflexión" en la política extremeña, marcada en los últimos meses por un clima de crispación y grandes desencuentros entre gobierno y oposición. Los populares inician negociaciones "con ánimo constructivo": se trata, ha dicho Sánchez Juliá en declaraciones recogidas por EFE, de algo "esencial" para la política extremeña, un presupuesto que permita a Extremadura seguir creciendo, tener mayores oportunidades y ofrecer mejores servicios públicos.