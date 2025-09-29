"Profunda preocupación" por las nuevas medidas frente al tabaquismo: Extremadura produce el 98%

La sección sindical de UGT-FICA en CETARSA ha expresado este lunes su "profunda preocupación" por las consecuencias que la Ley 28/2005, que incorpora nuevas medidas frente al tabaquismo y regula los productos relacionados con el tabaco, pueda tener en las comarcas tabaqueras del norte de Cáceres.

El sindicato ha advertido en una nota que la norma supondría "otro aprieto de tuercas" para el sector productor y transformador del tabaco, "del que depende la economía de la zona".

En Extremadura se cultiva el 98 por ciento del tabaco de toda España, una actividad que, según datos sindicales, genera más de 2.100 empleos directos a jornada completa y numerosos puestos indirectos.

Doble moral

"Una vez más vemos la doble moral de España y Bruselas, ya que el Estado ingresó casi 9.000 millones de euros en 2024 por el impuesto del tabaco", ha señalado el secretario general de la Sección Sindical Estatal de UGT-FICA en CETARSA, Ángel Andrés Hidalgo.

El sindicato sostiene que la producción y transformación del tabaco mantiene "el escaso tejido industrial" existente en la zona y ha advertido de que, en caso de desaparecer, "no hay ningún cultivo alternativo" que pueda sostener el empleo y fijar población en las comarcas tabaqueras.

Asimismo, ha recordado que ni los productores ni las empresas transformadoras "siembran fumadores", ya que el consumo de tabaco es "una opción libre y personal".