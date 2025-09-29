Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cuentas autonómicas de 2026

Vox planta a Guardiola en la primera reunión de presupuestos y el PSOE "duda de su utilidad"

El líder de la formación de Abascal en Extremadura critica que se haya convocado una cita conjunta y asegura que no asistirá para evitar sentarse con Miguel Ángel Gallardo, procesado "por graves delitos"

Vox exigirá la rebaja de la ecotasa a Almaraz en la negociación de los presupuestos de 2026.

Vox exigirá la rebaja de la ecotasa a Almaraz en la negociación de los presupuestos de 2026. / Javier Cintas

Rocío Entonado Arias

Mérida

Primera reunión y primer revés para María Guardiola en la negociación de los presupuestos autonómicos para 2026. El líder de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha confirmado que no asistirán a la cita convocada este lunes en la sede de la Presidencia de la Junta para evitar sentarse con el líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, procesado por "graves delitos". Gordillo ha criticado además las "formas" de la Junta de Extremadura, que plantea un encuentro conjunto con las tres fuerzas de la oposición. "Esta no es manera de dirigirse a los presidentes de los grupos parlamentarios para un asunto de esta envergadura", ha señalado.

Los socialistas sí acudirán a la cita, aunque muestran sus dudas acerca de la "utilidad" del encuentro. La portavoz del PSOE, Isabel Gil Rosiña, afirma que no tienen "ni un solo papel" y cuestiona también el planteamiento "raro" del Ejecutivo autonómico para esta primera toma de contacto. "Yo no veo al presidente Pedro Sánchez, que es un Gobierno que no tiene mayoría en las Cortes Generales, sentando en una sala a todos los portavoces parlamentarios del Congreso de los Diputados, porque eso es tanto como escenificar una situación que va a tener un resultado imposible", ha advertido.

La portavoz del PSOE extremeño, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa en Mérida

La portavoz del PSOE extremeño, Isabel Gil Rosiña, en rueda de prensa en Mérida / PSOE DE EXTREMADURA

Primera toma de contacto

Según ha avanzado el portavoz del PP, José Ángel Sánchez Juliá, la primera toma de contacto para iniciar la negociación de los presupuestos autonómicos de 2026 será esta tarde. "Esperamos que el espíritu constructivo sea el que impere en la negociación atendiendo el interés general", ha manifestado. Los populares esperan que esta cita suponga "un punto de inflexión" en la política extremeña, marcada en los últimos meses por un clima de crispación y grandes desencuentros entre gobierno y oposición. Así, inician negociaciones "con ánimo constructivo" y a preguntas de un hipotético adelanto electoral ante un nuevo fracaso, ha señalado que por el momento, aprobar nuevos presupuestos es el único escenario que manejan, si bien todas las opciones "están abiertas".

Vox, que ya había marcado sus líneas rojas en la rebaja de la ecotasa a la central nuclear de Almaraz, la política migratoria y la eliminación del gasto superfluo, no asistirá a la cita. "Vox no se sienta con el PSOE", ha afirmado Gordillo en rueda de prensa. A su juicio, "es incongruente pedir la salida de Gallardo de la política por sus causas judiciales y, al mismo tiempo, sentarse a negociar con él como si fuera un interlocutor válido".

"Falsa foto de consenso"

Pelayo ha recordado que la propia Guardiola ya negoció el año pasado con PSOE y VOX en paralelo, y finalmente "rompió la mesa con Vox ara pactar los presupuestos de 2025 con los socialistas". "Lo que pretende ahora la señora Guardiola es una foto con todos los partidos para vender una falsa imagen de consenso, y en esa foto Vox no estará. Extremadura no necesita fotos, necesita soluciones reales", ha afirmado.

La formación sí estaría dispuesta a sentarse con la presidenta de la Junta en una reunión bilateral, sin la presencia de la izquierda, para tratar los presupuestos de 2026. "Si la señora Guardiola cita a Vox en condiciones normales, sin interferencias del PSOE ni de la izquierda radical, allí estaremos. Porque nuestro deber es defender a los extremeños y garantizar que llegue el cambio que votaron en 2023", ha subrayado.

"Responsabilidad institucional"

Desde el PSOE, Gil Rosiña ha señalado que los socialistas sí acudirán "cumpliendo sus responsabilidades institucionales". "Nosotros vamos a ir. ¿Cómo no vamos a ir si tenemos tantos parlamentarios como tiene el PP en la Asamblea de Extremadura y, además, fuimos el partido político que más votos obtuvo en las pasadas elecciones autonómicas de nuestra región?", ha sentenciado.

No obstante, afirma que su partido no dispone de "ni un solo papel", por lo que se esperan "cualquier cosa" de este "nuevo supuesto intento de negociación" de Guardiola. En cualquier caso, el PSOE actuará "con la coherencia y responsabilidad que le avalan", tanto desde el gobierno como desde la oposición, y tratará de ofrecer "respuestas" y "planteamientos alternativos". "Vamos a esperar esta tarde a ver qué líneas maestras tiene ese presupuesto, cuáles son los objetivos políticos de mejora de la vida de la gente, y entonces, sólo en ese momento el PSOE trabajará sus respuestas y sus planteamientos alternativos", ha afirmado Gil Rosiña.

A las órdenes de Feijóo

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, también ha confirmado la asistencia de la coalición a la reunión convocada por Guardiola "por responsabilidad y seriedad". No obstante, De Miguel ha tildado la cita de "postureo" al considerar que las decisiones sobre el futuro de las cuentas regionales "se toman en Madrid". "Feijóo solo va a permitir que las cuentas extremeñas se aprueben con Vox. Tristemente, para desgracia de Extremadura, las decisiones de los presupuestos extremeños se toman en Madrid, no aquí", ha subrayado en declaraciones recogidas por Europa Press.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en una rueda de prensa en la sede de Podemos.

La portavoz de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en una rueda de prensa en la sede de Podemos. / UNIDAS POR EXTREMADURA

A pesar de todo ello, la portavoz ha señalado que su formación va a trasladarle a la presidenta de la Junta las cuestiones que deben estar contempladas en el presupuesto de un gobierno "serio y responsable, que mire por el bienestar de la ciudadanía, y no solo por el de los más privilegiados".

