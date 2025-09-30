Almaraz inicia este octubre los trámites de su apagón: prepara ya el desmantelamiento "con los expertos internacionales más cualificados"

La Central Nuclear de Almaraz (Cáceres) ya está acometiendo los trabajos para "para preparar de forma segura y eficiente la transición al desmantelamiento de la misma", un proceso final que iniciará Enresa en un plazo no superior a tres años después del cese definitivo, según recoge el 7º Plan General de Residuos en vigor. Así lo acaba de comunicar este martes la propia central a través de un comunicado.

Según el calendario acordado por las empresas energéticas y el Gobierno en 2019, Almaraz será la primera planta en desconectar los dos reactores en noviembre de 2027 (Unidad 1) y octubre de 2028 (Unidad 2). Las eléctricas vienen manifestando su intención de continuar operando estas plantas hasta que la demanda pueda cubrirse de forma segura y continuada con las renovables, pero el Gobierno no acaba de ceder en las fechas. La elevada carga en impuestos de estas centrales (solo Almaraz abona 435 millones anuales) es el principal escollo: las empresas piden una rebaja y el Ejecutivo central no la contempla.

Las plantas más seguras del mundo

En este contexto, durante la tercera semana de septiembre se han celebrado en Madrid unas jornadas técnicas del grupo de Transición al Desmantelamiento de la Asociación Mundial de Operadores Nucleares (WANO). A la reunión asistieron expertos de 12 países y dos centros de WANO (París y Tokio). Este grupo de especialistas de WANO, organización que integra las plantas más seguras a nivel mundial, entre ellas Almaraz, visitó la central cacereña, al ser la próxima en cesar de forma definitiva en España según el calendario de cierre nuclear vigente.

Durante las jornadas, los expertos de Almaraz tuvieron la oportunidad de presentar los trabajos que se están realizando para preparar "de forma segura y eficiente la transición al desmantelamiento", destaca la propiedad de la planta, integrada por

El punto de partida de este proceso se producirá a finales de este mismo mes de octubre, cuando Almaraz entregará (como es preceptivo) al organismo regulador (Consejo de Seguridad Nuclear) la documentación de licenciamiento asociada a la declaración de cese definitivo de explotación de la unidad 1.

En todo caso, las Centrales Nucleares Almaraz-Trillo reiteran que su compromiso es producir "hasta el último megavatio hora de la Central Nuclear de Almaraz de forma segura, fiable y eficiente", manteniendo los altos estándares que la sitúan en el rating 1 de WANO (entre las mejores del mundo).

Campo Arañuelo se moviliza

Llegados a este punto, la sociedad civil prepara nuevas manifestaciones. La plataforma 'Sí a Almaraz, Sí al futuro' intensificará sus acciones en demanda de la continuidad de la planta, con un gran acto el 4 de octubre en Almaraz y la presentación en Navalmoral de la Mata de la 'Alianza por Almaraz'. El presidente del colectivo, Fernando Sánchez, afirma que "se está en tiempo de descuento, es ahora o nunca".

Este encuentro será "el segundo paso" tras la multitudinaria manifestación de enero en Almaraz, que congregó a miles de personas el pasado enero, y después de otras iniciativas como el 'gran apagón' simbólico de varios edificios o el viaje a Madrid para entregar una carta a la ministra para la Transición Ecológica.

En el acto está anunciada la participación de la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, y del presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales. Espera reunir a las cerca de 80 entidades ya adheridas a la plataforma y servirá para firmar un manifiesto conjunto en defensa de la continuidad de la central.

La plataforma recuerda que Almaraz genera el 7% de la electricidad nacional y mantiene 4.000 empleos directos e indirectos.