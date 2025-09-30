La campaña contra incendios forestales se prolongará hasta el 31 de octubre en Extremadura

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior ha prolongado hasta el 31 de octubre la campaña estatal contra los incendios forestales a causa de la previsión meteorológica desfavorable. La decisión ha sido tomada este martes en una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (CECOD) de Incendios, presidido por la subsecretaria del departamento, Susana Crisóstomo.

2025, el peor año de la década

Interior ha señalado que 2025 es el peor año de la década en incendios forestales, tanto en número de siniestros ocurridos como en superficie afectada por los mismos. El terreno quemado provisional ha sido de 348.349,93 hectáreas, una cifra que se sitúa en torno al 287 por ciento por encima de la media del decenio (89.909 hectáreas).

En cuanto a siniestros forestales, estos datos muestran que hasta este momento se han producido 6.697 incendios y conatos en total, un incremento de un 27 por ciento frente a 2024. De estos, 61 han sido grandes incendios (de más de 500 hectáreas), un 87 por ciento de la superficie quemada.

8 víctimas y 79 heridos

Además, la campaña registra ocho víctimas mortales y 79 heridos, lo que supone un incremento con respecto al año anterior del 60 y el 129 por ciento, respectivamente, según estos datos.

Por otro lado, se contabilizaron 42.252 personas evacuadas de sus viviendas, 71 incendios provocaron cortes de carreteras, 14 cortes de ferrocarril, 31 afecciones a infraestructuras, así como diversos cortes en suministros como luz, telecomunicaciones, etcétera, conforme a los datos.

Interior ha señalado además que el Sistema de Observación Satelital Copernicus (UE) se ha activado en cinco ocasiones por incendios forestales, en las comunidades autónomas de Cantabria, Cataluña, Castilla y León, Extremadura y Galicia.

Acuerdos transfronterizos

En lo relativo a intervenciones por acuerdos transfronterizos, España ha realizado 20 en Portugal y ha recibido 10 de este país, a las que se suma una intervención más de Andorra mediante el convenio bilateral.

Interior ha destacado también la intervención y apoyo de medios estatales del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) y la Unidad Militar de Emergencias (UME), que ha intervenido en el 79,8 por ciento de los incendios notificados al CENEM.

Respecto al Mecanismo de Protección Civil de la Unión Europea, España ha recibido apoyo de 9 países que han colaborado con ocho medios aéreos, 221 bomberos y 46 vehículos, según esto, lo que supone la mayor solicitud española de activación de medios del Mecanismo Europeo de Protección Civil.