Extremadura recibirá 250.000 euros para localizar y exhumar a víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura

Las diputaciones de Badajoz y Cáceres serán dos de las entidades que recibirán fondos del Gobierno para buscar, localizar, exhumar e identificar a víctimas de la Guerra Civil española y de la Dictadura. En total, el Ejecutivo Central destinará 2,4 millones de euros a estos fines tras la aprobación por parte del Consejo de Ministros de un Real Decreto que regula la concesión directa de estas ayudas. Un millón irá destinado a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y, el resto, se repartirá entre cinco diputaciones y cuatro ayuntamientos que cuentan con grandes fosas.

Este Real Decreto, que se aprueba en el marco del II Plan Cuatrienal de Exhumaciones 2025-2028, contempla también 100.000 euros para erigir memoriales de dignificación en los que poder depositar los restos mortales que no se puedan identificar. Se trata de 50.000 euros para el ayuntamiento de Nerva (Huelva), donde se han recuperado restos de 266 víctimas; otros tantos para el ayuntamiento de Víznar (Granada), donde se han recuperado restos de 171 víctimas.

Balance de los Planes Cuatrienales

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha repasado los "logros" obtenidos con los dos Planes Cuatrienales desplegados por el Gobierno de España desde 2019 hasta la actualidad para exhumar fosas comunes en todo el país.

Los planes establecen como objetivos prioritarios la erradicación de las fosas que son susceptibles de exhumación, con la localización, exhumación e identificación de las víctimas, la divulgación de los trabajos efectuados y la dignificación de las víctimas bajo los principios de verdad, justicia y reparación.

Así, desde 2019 se han realizado 8.941 exhumaciones de víctimas en toda España de las cuales 6.000 han sido financiadas directamente por los planes cuatrienales, según informa el Gobierno en nota de prensa.

El ministro ha recordado asimismo que, en 2019, un estudio de la Sociedad Aranzadi situaba en 20.000 el número de cadáveres de víctimas que en ese momento eran susceptibles de exhumar. “Con estas casi 9.000 exhumaciones en cinco años hemos avanzado mucho. Estamos hablando de casi la mitad de las susceptibles exhumaciones, y ha sido gracias a las entidades memorialistas, las administraciones públicas en todos sus niveles y a la aportación del Gobierno de España con los planes cuatrienales”, ha señalado Torres.