Extremadura y el SEPE lanzan un plan de empleo de 15 millones que priorizará a los parados de larga duración y colectivos con dificultades

Arbitrar soluciones contra el desempleo de larga duración, en concreto de los mayores de 45 años y de los jóvenes que buscan su primer trabajo, y favorecer puestos de trabajo para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el mercado laboral (personas con discapacidad, etnia gitana...). Son algunas (no todas) de las prioridades del nuevo Plan de Empleo de Extremadura, que tiene el camino despejado desde este martes. El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la firma de un convenio de colaboración con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), por el que recibirá por concesión directa una subvención de 15 millones de euros (ejercicio 2025) para crear más puestos y formar a más profesionales.

Se trata de un plan “muy necesario” en Extremadura, que se dirigirá a los colectivos "más golpeados" por el desempleo, según ha explicado la portavoz del Gobierno autonómico, Elena Manzano, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Financiará el poder aprender un oficio o reciclarse en un ámbito profesional; apoyar a las empresas para que sigan contratando y mantengan los empleos ya existentes; y respaldar a quienes generan riqueza y empleo en Extremadura, que son los autónomos y emprendedores, para que conviertan su idea en su forma de vida”.

Objetivos

En concreto, ha detallado la portavoz, la comunidad extremeña destinará dichos fondos a la consecución de los objetivos recogidos en el Plan de Empleo de Extremadura 2024-2025. De modo que procederá a la aprobación de actuaciones de formación en el trabajo dirigidas al aprendizaje, la recualificación o el reciclaje profesional, “así como actividades de formación en alternancia con el empleo que permitan a las personas beneficiarias, tanto ocupadas como desempleadas, adquirir competencias o mejorar su experiencia profesional para incrementar su cualificación y facilitar su inserción laboral

También se pondrán en marcha programas orientados a incentivar la creación de empleo o el mantenimiento de los puestos de trabajo, “especialmente para aquellos colectivos que tienen mayor dificultad en el acceso o permanencia en el mismo”; y, en particular, los de atención prioritaria para la política de empleo previstos en el artículo 50 de la Ley de Empleo, con especial atención a la población gitana.

Economía sumergida

El Plan de Empleo de Extremadura incluye además los incentivos a la contratación para el afloramiento de la economía sumergida, acciones de promoción de la movilidad para el empleo y el desarrollo de planes de empleo social en actuaciones coordinadas con las distintas administraciones públicas.

Entre las medidas también destacan otras líneas de trabajo: el apoyo para la contratación y creación de equipos expertos en desarrollo local, la promoción y el mantenimiento del empleo autónomo, los servicios de apoyo a la creación de empresas, así como las actividades de información, orientación profesional, motivación, asesoramiento, diagnóstico y determinación del perfil profesional y de competencias, diseño y gestión de la trayectoria individual de aprendizaje.