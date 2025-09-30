Los centros de salud de Extremadura inician la vacunación gratuita contra el rotavirus y la bronquiolitis para los lactantes

Los centros de salud ya tienen disponible la vacuna del rotavirus, que por primera vez se suministrará de forma gratuita en Extremadura para los bebés nacidos a partir del 28 de julio de 2025. Según ha explicado la portavoz de la Junta, Elena Manzano, la medida supondrá un ahorro de 208,5 euros para las familias, que hasta ahora estaban costeando la pauta bajo la recomendación de los pediatras. Además, a partir de mañana, se inicia también la campaña de vacunación frente a la bronquiolitis para bebés de hasta seis meses y menores de dos años con factores de riesgo.

"No vamos a permitir que ningún niño se quede sin vacunar por motivos económicos", ha señalado Manzano. En el caso del rotavirus, el Servicio Extremeño de Salud (SES) ha adquirido más de 16.000 dosis del preparado Rotateq tras una inversión de 1,5 millones de euros. La vacuna se suministrará a los nacidos a partir del 28 de julio de 2025 (fecha en la que entró en vigor la medida) en tres pautas a los dos, cuatro y seis meses de edad. Esta medida pretende reducir los casos de gastroenteritis aguda grave en los primeros meses de vida y su impacto sanitario y social.

Bronquiolitis

Por otra parte, a partir de mañana se iniciará también en los centros de salud la campaña de vacunación frente al Virus Respiratorio Sincitial (VRS), causante de la bronquiolitis. En este caso, el SES ha adquirido 5.500 dosis con una inversión de 1,5 millones de euros para inmunizar a los lactantes menores de seis meses y niños de hasta dos años con factores de riesgo. Los recién nacidos serán vacunados en los hospitales antes de recibir el alta, mientras que el resto deberán acudir a sus centros de salud.

El VRS tiene una circulación estacional habitual entre los meses de octubre y marzo y la infección afecta universalmente a los menores de dos años, con mayor incidencia y gravedad en lactantes nacidos en los meses previos al pico epidémico. Esta inmunización ha demostrado ser un éxito desde su inclusión en el calendario financiado en el año 2023: en Extremadura se ha superado el 99% de cobertura, dato que se traduce en menos ingresos en UCI y asistencias en urgencias y consultas por bronquiolitis.

La vacunación frente al VRS no está incluida en el calendario de vacunación nacional, por lo que son las comunidades autónomas las que deciden sobre la pauta de suministro, en base a las recomendaciones realizadas por la ponencia de vacunas. En el caso de Extremadura, para los más pequeños el SES ha acordado su aplicación a varios grupos de población, entre octubre de 2025 y finales de enero de 2026.

Pauta de vacunación

En primer lugar la población de riesgo de hasta 12 meses, en concreto los prematuros de menos de 35 semanas (incluyendo los de edad gestacional menor de 29 semanas) antes de cumplir los 12 meses de edad (si recibieron una dosis en la temporada anterior podrán recibir una nueva dosis al inicio de la temporada 2025-2026 si todavía no han cumplido 12 meses de edad).

Además, se administrará a la población de riesgo hasta los 24 meses, como pacientes con cardiopatías congénitas con afectación hemodinámica significativa, pacientes con displasia broncopulmonar y pacientes con cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar, además de pacientes con otras patologías de base.

De manera general, se aplicará a la población menor de 6 meses en temporada (nacidos a partir del 1 abril de 2025 y hasta el 31 de marzo de 2026). Los nacidos durante la temporada deberán recibir el anticuerpo monoclonal de manera muy precoz (preferiblemente en las primeras 24-48 horas tras el nacimiento) debido a la mayor gravedad de la enfermedad de VRS en los primeros días de vida.