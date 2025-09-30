Junta y oposición adelantan las reuniones para negociar los presupuestos: "No vamos a permitir bloqueos", insiste Manzano

Nueva cita para negociar los presupuestos de 2026 con el adelanto electoral sobrevolando el horizonte. Las reuniones bilaterales de la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, con los grupos de la oposición se adelantan al jueves, con el objetivo de empezar a recabar las primeras propuestas y saber "hasta dónde podemos llegar o no". De momento no hay socios prioritarios: Manzano afirma que "se escuchará a todos", pero ya avisa al PSOE que hay cuestiones en las que "jamás vamos a avanzar", sobre todo en lo que tiene que ver con una política fiscal a la baja que "está dando resultados".

"La prioridad es aprobar los presupuestos, pero no se van a permitir bloqueos y una segunda prórroga es un escenario que sin duda dificulta mucho la situación de nuestra región", ha insistido Manzano respecto a la posible convocatoria de elecciones anticipadas. Así, tras mostrar la predisposición de los grupos, ha reiterado que la intención es "trabajo, trabajo y más trabajo" para que salgan adelante las mejores posiblies cuentas para los extremeños. "Ahí vamos a redoblar esfuerzos, a trabajar desde el primer momento", insiste.

Plante de Vox

Esta nueva ronda de reuniones llega después de que la jefa del Ejecutivo, María Guardiola, convocara este lunes a los presidentes de los grupos parlamentarios, encuentro al que Vox no asistió y tampoco el líder del PSOE, Miguel Ángel Gallardo, que fue sustituido por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea, Piedad Álvarez. En la cita, la presidenta aseguró que convocará elecciones anticipadas si este año no hay acuerdo de presupuestos, algo que tanto el PSOE como Unidas calificaron de "chantaje inaceptable".

La siguiente cita, ya individual con cada grupo parlamentario, tendrá lugar este jueves también en la Presidencia de la Junta. Los partidos han sido convocados en orden inverso a la representación parlamentaria. Unidas por Extremadura y el PSOE ya han confirmado que asistirán por obligación institucional, pero no así Vox, que reclama una negociación bilateral con la Junta de Extremadura. En este nuevo encuentro, Manzano trasladará las grandes cifras de los presupuestos de 2026, que superan los 8.600 millones de euros.

Líneas rojas

La consejera ha marcado el Impuesto de Patrimonio como una línea roja para el Ejecutivo autonómico. "De todo lo demás, estamos dispuestos a hablar", ha dicho. Manzano ha recordado que la supresión de este tributo fue una de las primeras medidas que tomó el Ejecutivo de María Guardiola por tratarse de "una figura anacrónica" que provoca "deslocalización" para evadir la tributación. Y ha recordado que su impacto es de apenas cinco millones de euros, sobre un presupuesto de más de 8.127 en el año 2023, cuando se eliminó.

La recuperación del impuesto fue una de las condiciones que el PSOE impuso en la negociación el año pasado, a la que finalmente renunciaron después de que la Junta aceptara su propuesta de tarifa autonómica del IRPF. Aun así no hubo acuerdo: a última hora Guardiola decidió retirar los presupuestos ante la negativa de los socialistas a renunciar al debate y votación de las enmiendas parciales que no habían sido pactadas con el PP.