Llega a Extremadura el primer menor reubicado tras declararse la contingencia migratoria en Canarias

Extremadura recibirá al primer menor que será trasladado a la península tras declararse la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla, que se encuentran a más del triple de su capacidad de acogida. El joven llegará mediante el procedimiento exprés, un mecanismo que introdujo la última reforma de la Ley de Extranjería para agilizar la reubicación de menores migrantes no acompañados.

Se trata de un adolescente marroquí de 17 años que llegó a Lanzarote en el pesquero que encalló el 10 de septiembre en la costa de Órzola, según ha confirmado el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, este martes.

Firmada la resolución

El plazo para su traslado finalizaba el 26 de septiembre y, según Clavijo, "por fin" la Delegación del Gobierno en Canarias ha firmado la resolución necesaria para ejecutar la reubicación. Ha expresado su confianza en que, a partir de ahora, "una vez iniciado este primer procedimiento, vaya con fluidez". También ha criticado que "la ley es la ley" pese a las "excusas" de comunidades gobiernadas por el Partido Popular.

Falta de "diligencia"

Clavijo ha reprochado la falta de "más diligencia a la hora de que el Estado asuma la responsabilidad de los menores que están en la red de protección internacional", un proceso que, ha dicho, se hace "por goteo". Ha añadido que la Administración del Estado debe velar por el cumplimiento de la ley y ha advertido de que, si se firman las resoluciones, "las comunidades y los funcionarios las van a aceptar, porque si no, obviamente, la Fiscalía de Menores intervendría".

69 traslados en octubre 3.000 en un año

Cabe destacar que el Gobierno central ha garantizado que en los primeros quince días de octubre se producirán 69 traslados de menores migrantes no acompañados. El plan es repartirlos entre todo el país con el fin de aligerar la presión de las zonas fronterizas, para lo que se derivará a unos 3.000 menores migrantes en el plazo de un año. Además, todos los menores extranjeros no acompañados que lleguen a zonas con los recursos tensionados deben ser derivados a otras autonomías en un plazo de 15 días.

La Junta de Extremadura ha reclamado en varias ocasiones "igualdad y justicia" para el traslado a las comunidades autónomas, ya que se ha cifrado la capacidad ordinaria de acogida de la región en 344 plazas. A pesar de ello, ha asegurado que cumplirá la ley, aunque afea al Gobierno central la "imposición unilateral" de un reparto del que exime al País Vasco y a Cataluña.