Reconocimiento
Los municipios de Lobón y Piedras Albas, premiados por su lucha contra la violencia machista en sus fiestas
Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias han reconocido a 35 ayuntamientos de España por sus proyectos de prevención y sensibilización contra la violencia de género
Carolina León
Los municipios de Lobón (Badajoz) y Piedras Albas (Cáceres) han sido premiados por su lucha contra la violencia machista en sus fiestas locales. Fundación Mutua Madrileña y Antena 3 Noticias han reconocido a 35 ayuntamientos de España por sus proyectos de prevención y sensibilización contra la violencia de género, y, en Extremadura, estas dos localidades se han llevado la medalla de oro.
El reconocimiento forma parte de su iniciativa conjunta 'Contra el maltrato, Tolerancia Cero', y más específicamente desde 'Municipios contra el maltrato'. Según informa Atresmedia, los ayuntamientos están desarrollando campañas para prevenir y sensibilizar contra esta problemática durante sus fiestas patronales y eventos multitudinarios, asumiendo así una serie de compromisos y declarándose espacios libres de violencia de género.
El resto de galardonados
Los municipios de otras comunidades autónomas que han sido galardonados son Alcantarilla (Murcia); Alfafar (Valencia); Algeciras (Cádiz); Almería; Almuñécar (Granada); Aracena (Huelva); Aranjuez (Madrid); Arévalo (Ávila); Armilla (Granada); Barbastro (Huesca); Benicàssim (Castellón); Bullas (Murcia); Cartaya (Huelva); Casarrubuelos (Madrid); Consuegra (Toledo); El Toboso (Toledo); Jumilla (Murcia); Lorquí (Murcia); Mazarrón (Murcia); Mota del Cuervo (Cuenca); Motril (Granada); Olvera (Cádiz) y Parla (Madrid).
También han sido distinguidos Puebla de Sanabria (Zamora); Pueblos de Moclín (Granada); Robledo de Chavela (Madrid); Sabiñánigo (Huesca); Sanlúcar la Mayor (Sevilla); Socuéllamos (Ciudad Real); Suances (Cantabria); Torrejón de Ardoz (Madrid); Tudela de Duero (Valladolid) y Valverde del Camino (Huelva).
Además, en esta ocasión han querido reconocer doblemente a los consistorios de Algeciras (Cádiz), Benicássim (Castellón), El Toboso (Toledo) y Valverde del Camino (Huelva) porque han presentado proyectos durante tres años consecutivos en las distintas oleadas impulsadas por 'Municipios contra el maltrato'.
De la concienciación a la acción
Hace una década que la Fundación Mutua Madrileña y los informativos de Antena 3 pusieron en marcha su iniciativa conjunta 'Contra el Maltrato, Tolerancia Cero'. En 2021, emprendieron 'Municipios contra el maltrato', un paso más en su compromiso contra la violencia de género cuyo objetivo es para pasar de la concienciación a la acción con la implicación de los ayuntamientos por ser las administraciones más cercanas a los ciudadanos, indica Atresmedia.
Desde entonces, la respuesta de los municipios ha sido "muy positiva", señala, con una implicación creciente que supera los 400 consistorios, "que demuestra que la unión y la movilización de las instituciones locales es clave para avanzar hacia una sociedad más justa, segura e igualitaria", detalla. En estos diez años, la iniciativa ha emitido más de 3.800 spots de sensibilización, difundido cerca de 800 reportajes en Antena 3 Noticias y lanzado más de 4.200 cuñas de radio en emisoras del grupo Atresmedia.
Acto de entrega
El acto de entrega, celebrado en la sede de Atresmedia este lunes por la tarde, ha estado conducido por la periodista y presentadora de Antena 3 Noticias Esther Vaquero y ha contado con la participación del subdirector general de Comunicación, Relaciones Institucionales, Sostenibilidad y RSC de Mutua Madrileña y director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Cooklin, y el subdirector de Antena 3 Noticias, Óscar Vázquez.
- El PSOE de Badajoz reclama 'repensar Almossassa' tras una edición con 'pérdida de autenticidad
- Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- Declaran improcedente el despido de un trabajador que, de baja, participó en una prueba deportiva
- La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente
- El juez envía a prisión provisional a uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz