Reacciones a la muerte de Pablo Guerrero: "Hizo de este mundo un lugar más acogedor"

El cantautor extremeño Pablo Guerrero, una de las voces más icónicas de Extremadura, fallecía este martes, 30 de septiembre a los 78 años. Las reacciones a la muerte del querido poeta, natural de La Siberia extremeña (nació en la localidad pacense de Puebla de Alcocer), no se han hecho esperar. Las redes sociales se han llenado de mensajes recordando la figura y la música del intérprete de 'Tiene que llover a cántaros', uno de los temas más conocidos del extremeño.

Personalidades del mundo de la cultura, políticos, poetas y cantautores de su generación, escritores noveles y un sinfín de amantes de su música se despiden de él con palabras llenas de cariño, admiración y, sobre todo, respeto.

Pablo Guerrero en un concierto en Madrid / Ricardo Rubio / Europa Press

Desde la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) recuerdan consternados al extremeño como un "músico sin ataduras, poeta a cántaros, hizo de este mundo nuestro un lugar más acogedor". "Gracias por las alas que nos regalaste, maestro. Tu obra vive en nosotros", ha escrito la organización en la red social X.

Otro cantautor, Ismael Serrano, calificaba a Guerrero como "un artista imprescindible". "No lo puedo creer. Estoy desolado. Era una persona maravillosa", lamentaba el músico.

Poema de Luis Pastor a Pablo Guerrero / L. P.

El adiós de Luis Pastor

Para Luis Pastor, cantautor extremeño y poeta que tantas veces compartió escenario y vida con Pablo Guerrero, “se nos ha ido un ser de luz, un alma solitaria que vivía, leía y comía en poesía. Pablo ha sido el mejor poeta de todos los que nos dedicamos a cantar en este país, siempre lo fue, ahora nos quedamos con su palabra, con su música, con su voz, con su memoria y sobre todo con la esencia de un ser especial”.

Destaca Luis Pastor, sobre todo, su trayectoria: “Supo cantarnos en los año 70 cuando éramos jóvenes y tenía que llover ‘a cántaros’, y a partir de los 80 realizó discos de experimentación sonora. Ha cantado hasta sus últimos días. Quiso evolucionar a lo largo de su vida como músico, como poeta y como cantor. Nunca se rindió. Ha dejado una obra propia para las futuras generaciones que nunca pasará”.

Pablo Guerrero con Pepe Cercas y Patxi Andión en Trujillo / Cedida

Pepe Cercas: "Hay instantes que se convierten en símbolos" Hay instantes que se convierten en símbolos. Esta fotografía, tomada en la Feria del Libro de Trujillo, guarda para mí un valor que hoy se multiplica. En ella estamos tres hombres que compartimos la palabra como destino: Patxi Andión, Pablo Guerrero y yo. La Feria del Libro de Trujillo siempre ha sido un espacio de encuentro, de diálogo y de cultura. Ese día, en medio de los puestos de libros y del bullicio de la plaza, se cruzaron nuestras voces y nuestras sonrisas. Patxi, con su mirada crítica y combativa, el cantor de la ciudad y de las causas justas. Pablo, con su serenidad y su ternura, el poeta del agua, del campo, de la raíz extremeña. Yo, en medio, como testigo agradecido de esa complicidad que solo regalan los libros, la música y la amistad. Hoy que Pablo Guerrero acaba de marcharse, y que Patxi Andión ya nos dejó hace unos años, vuelvo a esa imagen con emoción. Es el recuerdo de dos hombres que hicieron de la canción una forma de resistencia y de belleza, de la poesía un refugio y un arma al mismo tiempo. Trujillo, sus calles y su feria, fueron testigos de ese encuentro. Y yo conservo la certeza de haber compartido con ellos algo más que un instante: compartimos un mismo latido, el de creer que la cultura puede cambiar el mundo.

Políticos

En la esfera política, la presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha expresado sus condolencias: "'Estamos hechos de nubes', cantaba Pablo Guerrero. Extremadura es hoy un arpegio de despedida, un acorde que suena huérfano, en alguna parte. 'Es tiempo de vivir, y de soñar y de creer', debemos repetirnos a nosotros mismos. Porque aaúnnos queda el consuelo de sus canciones. Descansa en paz, poeta. Un abrazo a su familia y amigos".

Un mensaje de cariño ha lanzado también el secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo: "Nos ha dejado Pablo Guerrero, la voz que nos enseñó a mirar la vida ‘a cántaros’, a amar a nuestra tierra y a soñar con un futuro mejor. Sus canciones forman parte de nuestra memoria colectiva y siempre serán himnos de libertad y de identidad para Extremadura. Todo mi cariño a su familia y a quienes lo han querido y admirado. Su voz seguirá viva en cada verso y en cada acorde".

Con la letra de 'Tiene que llover a cántaros' ha despedido Irene de Miguel, portavoz de Unidas por Extremadura, al cantautor: "Ha muerto el padre de los poetas extremeños. Ha muerto Pablo Guerrero pero sus versos serán eternos".