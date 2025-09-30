Alerta sanitaria
El Virus del Nilo se encona en Extremadura: un tercer fallecido en Vegas Altas y veinte personas ya afectadas
También se ha notificado un nuevo caso: se trata de una mujer de 62 años de la misma área de salud, cuyo caso eleva a 20 los contagios en la región
Tercera víctima por el Virus del Nilo en Extremadura desde agosto. El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha notificado este martes el fallecimiento de un varón de 77 años, perteneciente al Área de Salud de Don Benito-Villanueva, que estaba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva.
También se ha notificado un nuevo caso: se trata de una mujer de 62 años de la misma área de salud, cuyo caso eleva a 20 los contagios por fiebre del Nilo Occidental en la comunidad. De ellos, tres han sido asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y tres pacientes han perdido la vida. La primera víctima de 2025 por esta causa en la región, la primera también en todo el territorio nacional, fue un hombre de 77 años que se encontraba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva y falleció el 15 de septiembre. El martes, 16 de septiembre, se conoció un segundo deceso, una mujer de 82 años que se encontraba también internada en el mismo complejo sanitario. Y el tercero ha tenido lugar este martes tambien en el hospital de Vegas Altas.
En el año 2024 se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y 3 fallecidos.
Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 por ciento de las infecciones en humanos son asintomáticas.
LAS RECOMENDACIONES DEL SES
- Mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas
- Procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros.
- Tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior,
- Mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios
- Vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.
- Evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos
- Utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras
- El SES recomienda la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.
