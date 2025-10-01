Bautista, sobre el adelanto electoral en Extremadura: "Todo depende de la oposición, nuestra prioridad son los presupuestos"

El consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, coloca en el tejado de la oposición la pelota del adelanto electoral en Extremadura y niega que esta posibilidad sea un "chantaje" de María Guardiola para condicionar la negociación de los presupuestos de 2026, como sostienen el PSOE y Unidas por Extremadura. "Nunca hablar del futuro de Extremadura puede ser considerado una amenaza", ha señalado Bautista en respuesta especialmente al líder socialista, Miguel Ángel Gallardo. "Todo depende de la oposición. Si al gobierno nos preguntan, la prioridad son los presupuestos", reitera el consejero.

El propio Bautista y la consejera de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, retomarán este jueves los contactos para negociar las cuentas autonómicas de 2026. Tras la reunión conjunta del pasado lunes con Guardiola, a la que Vox no asistió, en este caso la cita será bilateral con cada grupo parlamentario. "Entraremos en más detalle a la hora de identificar partidas y propuestas", ha explicado Bautista confiando en que PSOE, Vox y Unidas realicen ya sus primeras aportaciones y demandas "sin esperar a que la Junta saque el conejo de la chistera".

Negociación transparente

Tras la prórroga de este año, el consejero ha insistido en que la prioridad de la Junta es aprobar nuevos presupuestos, bajo el mantra de que si tampoco este año hay acuerdo Guardiola adelantará las elecciones. "Todo depende de la oposición", afirma Bautista, que frente a las críticas de chantaje del PSOE y Unidas por Extremadura defiende que nunca antes en una negociación se había mostrado "desde la primera reunión" cuál es el camino a seguir. "La presidenta no se ha guardado nada, no negocia como un tahúr, ni haciendo zancadillas, sino poniendo sobre la mesa los caminos y la circunstancia", afirma.

Las reuniones arrancarán a las 8.30 en la sede de la Presidencia, por orden inverso a la representación parlamentaria. El PSOE y Unidas por Extremadura han confirmado que asistirán por obligación institucional, aunque sin grandes esperanzas después de que el lunes solo se les entregaran "tres folios en blanco y un bolígrafo". Vox, que exige una negociación bilateral y ya ha marcado sus líneas rojas en la rebaja de la ecotasa a Almaraz, la política migratoria y la eliminación del gasto superfluo, mantiene la incógnita.

Legislaturas de cuatro años

Bautista también se ha pronunciado sobre la reforma exprés del Reglamento de la Asamblea para asegurar legislaturas de cuatro años y que Extremadura no tuviera que volver a las urnas en 2027 si finalmente hay adelanto electoral. El consejero de Presidencia insiste en esa incongruencia entre el Esatuto de Autonomía y el Reglamento de la Asamblea, que atribuye a un descuido del legislador tras la reforma del Estatuto pactada por PSOE y PP en el año 2011.

A partir de esa reforma, se dio al presidente de la Junta la potestad de convocar elecciones por su deseo expreso a través de decreto. El texto del Estatuto eliminó así la distinción entre legislaturas ordinarias y de convocatoria anticipada, pero no así el Reglamento de la Asamblea, que en los artículos 7.1 y 235 recoge que en el caso de adelanto electoral, la nueva legislatura acabará en la misma fecha que lo hubiera hecho la anterior.

"Queremos que se adapte el Reglamento de la Asamblea, teniendo en cuenta que ya el PSOE lo votó en el año 2011", explica Bautista. El Reglamento de la Cámara ya fue modificado en los años 2013 y 2015 y ha considerado que si en ninguno de los casos se introdujo la corrección fue por un descuido del legislador. "Simplemente, no nos dimos cuenta", ha asegurado tras recordar que él mismo, como jurista, fue ponente de la reforma de 2015.