Se cancela la reubicación del primer migrante a Extremadura al constatarse que es mayor de edad

El traslado del primer menor extranjero a Extremadura, en el marco de la contingencia migratoria declarada en Canarias por superar más del triple de su capacidad de acogida, ha sido cancelado tras confirmarse, mediante pruebas forenses, que el joven tiene más de 19 años, según han informado a EFE fuentes de la Fiscalía.

Desde la región extremeña se advirtió ayer de que en el expediente figuraba una declaración del joven en la que manifestaba haber nacido en 2005, por lo que demandaba que se cancelara el traslado.

La Fiscalía ordenó la realización de pruebas óseas

El joven marroquí iba a ser reubicado mediante el procedimiento exprés, introducido en la última reforma de la Ley de Extranjería para agilizar el traslado de menores migrantes no acompañados. El expediente estaba completo, a excepción de las pruebas óseas para determinar la edad, ya que el real decreto que regula este mecanismo establece que se realicen en la comunidad de destino, dentro de un plazo máximo de 15 días.

Sin embargo, la Fiscalía ordenó su realización con carácter urgente y anoche se determinó que el joven tiene más de 19 años. Esta conclusión ha sorprendido al Gobierno de Canarias y a los responsables del expediente, dado que el joven había declarado en varias ocasiones ante la Policía Nacional haber nacido en 2008, lo que hacía presumir que tenía 17 años.

Era la primer reubicación prevista desde Canarias

El joven marroquí llegó a Lanzarote el pasado 10 de septiembre en un pesquero que se incendió en la costa de Órzola. Su caso constituía la primera reubicación exprés prevista en el real decreto que declara la contingencia migratoria en las islas.

El decreto que certifica su mayoría de edad se firmará este miércoles, lo que determinará su acceso al sistema estatal de acogida.

Fuentes judiciales han señalado que el plazo de 15 días resulta inasumible para concluir expedientes de este tipo, aunque siempre se actúa atendiendo al interés superior del menor.