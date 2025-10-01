Escudo verde para La Vera: Un proyecto pionero blindará su paisaje natural y turístico del fuego

El valor paisajístico y turístico de la comarca cacereña de La Vera se beneficiará del ambicioso proyecto Mosaico. Para ello, el consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, Francisco Ramírez, y el director del Centro Universitario de Plasencia de la Universidad de Extremadura (UEx), Rodrigo Martínez, han firmado este miércoles un convenio para la puesta en marcha del Mosaico en La Vera, una iniciativa para la prevención de incendios forestales.

El proyecto cuenta con un presupuesto de 309.217 euros y se desarrolla entre el 1 de octubre de 2025 y agosto de 2028. Según informa la Junta de Extremadura, el objetivo primordial se centra en diseñar una estrategia de gestión forestal que "reduzca drásticamente la vulnerabilidad de la comarca ante el fuego, garantizando así la pervivencia del entorno natural y las infraestructuras turísticas" que la definen la comarca.

Durante la firma, el consejero Francisco Ramírez ha subrayado que "La Vera es una de las comarcas extremeñas con más viviendas aisladas, sus montes están salpicados de segundas residencias y esto supone un riesgo importante cada vez que se produce un incendio forestal" y ha señalado que esa proliferación de casas rodeadas de vegetación "también complica de manera considerable las tareas de extinción".

Inventario actualizado de puntos vulnerables

En ese sentido, el convenio contempla un diagnóstico forestal de la comarca, a la que define como "una zona con gran cantidad de fincas con infraestructuras de recreo, explotación, alojamientos rurales, campings, etcétera, que se encuentran diseminadas por sus montes", tal y como ha analizado el consejero. Por ello y para tratar de reducir el riesgo de estas construcciones, el nuevo proyecto Mosaico elaborará un inventario actualizado de puntos vulnerables, prestando especial atención a las infraestructuras de producción y transporte de energía y a las zonas de barbacoas.

Una vez identificados estos lugares más expuestos al fuego, los técnicos contactarán con sus propietarios, sean públicos o privados, individuales o colectivos, y les prestarán apoyo técnico o asesoramiento, según el caso. "La pervivencia del valor paisajístico y turístico de primer orden que tiene La Vera pasa por una gestión del territorio que la haga menos vulnerable a la propagación de los incendios", se contempla en el documento rubricado este miércoles y en el que figura como responsable de su desarrollo científico el profesor Fernando Pulido, investigador principal del Grupo de Investigación Forestal de la UEx. A su vez, la Consejería de Gestión Forestal y Mundo Rural designará un director técnico.

20 poblaciones de La Vera

Igualmente y durante el primer mes del acuerdo, se constituirá una comisión de seguimiento, que supervisará la evolución de los trabajos. Estos abordarán cuatro ámbitos de actuación: prevención en áreas periurbanas, fomento de la autoprotección de lugares vulnerables, aprovechamientos forestales y pascícolas que ayuden a defenderse del fuego; y por último, intervención social.

Por último, se determinan las 20 poblaciones incluidas en el proyecto Mosaico: Aldeanueva de la Vera, Arroyomolinos de la Vera, Collado de la Vera, Cuacos de Yuste, Garganta la Olla, Gargüera, Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla de la Vera, Jaraíz de la Vera, Losar de la Vera, Madrigal de la Vera, Pasarón de la Vera, Robledillo de la Vera, Talaveruela de la Vera, Tejeda de Tiétar, Torremenga, Valverde de la Vera, Viandar de la Vera, Villanueva de la Vera y la entidad local menor de Valdeíñigos.