Un extremeño en la flotilla humanitaria: "Sabemos que irán interceptando a todos los barcos, uno a uno, y que habrá detenciones que son ilegales"
"Israel no ha abordado aún Le Meteque", donde viaja Kurdo, pero las embarcaciones permanecen rodeadas por el Ejército israelí en aguas internacionales
M. R.
Las coordinadoras extremeñas de Global Sumud, el movimiento activista que lidera la flotilla humanitaria que tiene por objetivo auxiliar a la población de Gaza, permanecen atentas a las comunicaciones que llegan desde Le Meteque, el barco donde viaja el extremeño Kurdo, y que se encuentra, junto a sus compañeros, rodeados por la flota del Ejército israelí. "Intentamos comunicarnos cada pocas horas y sabemos que están parados, rodeados. Han sido abordadas tres embarcaciones, las tres más emblemáticas de la flotilla: El Alma, Sirius y el Adara", a pesar de encontrarse "en aguas internacionales, lo que es completamente ilegal", explica Gloria, una de las coordinadoras de Global Sumud en Extremadura. Son conscientes de que lo más probable "es que vayan interceptando los barcos uno a uno. Lo que nos transmite nuestro compañero es que, a pesar de la situación, ellos siguen tranquilos.
La misión es la de llevar ayuda humanitaria a una población, la de Gaza, en la que Israel lleva a cabo un genocidio. Nuestro único objetivo es no permanecer de brazos cruzados ante lo que ocurre, donde los niños se mueren de hambre, porque Israel usa el hambre como arma de guerra. Es algo absolutamente legítimo. Quien practica aquí la violencia es el estado de Israel. La flotilla nunca ha pretendido alcanzar costas israelíes, el objetivo es llegar a aguas palestinas, a la costa de Gaza, para descargar la ayuda sanitaria y alimentaria que transportamos".
Larga noche en vela
Sin embargo, las coordinadoras extremeñas se preparan para una larga noche de vela, a la espera de noticias de Kurdo y el resto de voluntarios que, en los últimos días, han sufrido el hostigamiento del Ejército israelí y que ahora se enfrentan, incluso, a la detención, "también ilegal", subrayan, por parte de las autoridades hebreas. Llegado el momento, exigen que se aplique la Ley Internacional y que se actúe para salvaguardar la integridad de las personas y de la misión con la que se hicieron a la mar: ayuda humanitaria en un escenario de genocidio en Gaza.
