Excelencia académica
Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos
Cada galardón está dotado con 600 euros y reconoce a los estudiantes con resultados académicos óptimos
La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) correspondientes al curso académico 2024/2025 a seis alumnos extremeños, según la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).
Cada galardón está dotado con 600 euros, sumando un total de 3.600 euros, y reconoce a los estudiantes que han finalizado la ESO con resultados académicos excelentes. El objetivo de estos premios es reconocer públicamente su desempeño, fomentar su desarrollo personal, académico, social, intelectual y emocional, y servir de incentivo para continuar satisfactoriamente sus estudios.
Los seis galardonados son:
- Fernando Agustín Márquez Rangel, del IES Virgen de Gracia, Oliva de la Frontera.
- Irene del Moral Collado, del colegio Sopeña, Badajoz.
- Francisco Pozo Huerta, del IES Lacimurga Constantia Iulia, Navalvillar de Pela.
- Jacobo Gonzalo Parejo, del colegio Salesiano María Auxiliadora, Mérida.
- Marta Parra Segovia, del IES San Fernando, Badajoz.
- Claudia Valle Arias, del IES de Llerena.
Estos premios se conceden a alumnado que haya completado la Educación Secundaria Obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria.
- El PSOE de Badajoz reclama 'repensar Almossassa' tras una edición con 'pérdida de autenticidad
- Dos detenidos por la muerte de la joven hallada en un piso incendiado en Badajoz
- Declaran improcedente el despido de un trabajador que, de baja, participó en una prueba deportiva
- La Lotería Nacional reparte suerte en Badajoz con el primer premio del sorteo del sábado
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso incendiado en Badajoz es trasladado al hospital
- Uno de los detenidos por la muerte de la joven pacense vivía en el piso de enfrente
- El juez envía a prisión provisional a uno de los detenidos por la muerte de la joven funcionaria en Badajoz
- Investigan como una muerte violenta el caso de la joven de 29 años fallecida en Badajoz