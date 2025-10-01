Los seis mejores alumnos de la ESO en Extremadura y sus institutos

La Consejería de Educación, Ciencia y Formación Profesional ha concedido los premios extraordinarios de Educación Secundaria Obligatoria (ESO) correspondientes al curso académico 2024/2025 a seis alumnos extremeños, según la resolución publicada este martes en el Diario Oficial de Extremadura (DOE).

Cada galardón está dotado con 600 euros, sumando un total de 3.600 euros, y reconoce a los estudiantes que han finalizado la ESO con resultados académicos excelentes. El objetivo de estos premios es reconocer públicamente su desempeño, fomentar su desarrollo personal, académico, social, intelectual y emocional, y servir de incentivo para continuar satisfactoriamente sus estudios.

Los seis galardonados son:

Fernando Agustín Márquez Rangel, del IES Virgen de Gracia, Oliva de la Frontera.

Irene del Moral Collado, del colegio Sopeña, Badajoz.

Francisco Pozo Huerta, del IES Lacimurga Constantia Iulia, Navalvillar de Pela.

Jacobo Gonzalo Parejo, del colegio Salesiano María Auxiliadora, Mérida.

Marta Parra Segovia, del IES San Fernando, Badajoz.

Claudia Valle Arias, del IES de Llerena.

Estos premios se conceden a alumnado que haya completado la Educación Secundaria Obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad Autónoma de Extremadura y que cumpla los requisitos establecidos en la convocatoria.