Selectividad en Extremadura: será del 2 al 4 de junio de 2026 y mantendrá el modelo de este año

La Comisión Organizadora de las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) ha aprobado las fechas de los exámenes de selectividad para el curso 2025-2026, que se celebrarán, en convocatoria ordinaria, los días 2, 3 y 4 de junio, mientras que la extraordinaria de julio tendrá lugar los días 30 de junio, 1 y 2 de julio.

En la reunión, celebrada este martes en Badajoz, se ha planificado también el desarrollo de las pruebas y se ha dado luz verde a los nombramientos de los coordinadores de cada materia, tanto del ámbito universitario como de secundaria, que serán formalizados en los próximos días mediante resolución rectoral.

Asimismo, durante el encuentro también se han aprobado las instrucciones generales para las coordinaciones de materias del curso 2025-2026, que mantendrán las pautas de la convocatoria anterior y consolidarán las adaptaciones introducidas en la convocatoria anterior, donde se realizaron adaptaciones al nuevo marco normativo.

Homogeneización de fechas, horarios, duración y

En este sentido, la prueba continuará con la línea de homogeneización de fechas, horarios, duración y estructura de las pruebas, así como de los criterios de evaluación para reforzar la confianza y la seguridad en el desarrollo de las pruebas.

La comisión mixta, integrada por representantes de la Universidad y de la Consejería de Educación, ha considerado muy positiva la experiencia del curso pasado y espera que en el presente transcurra con la misma normalidad y eficacia, contribuyendo a alcanzar unos resultados igualmente satisfactorios.