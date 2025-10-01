El SES notifica un nuevo caso de virus del Nilo Occidental, una mujer de 42 años: ya son 21 contagios en Extremadura

El Servicio Extremeño de Salud (SES) ha confirmado este miércoles un nuevo caso del virus del Nilo Occidental en Extremadura, el número 21 en lo que va de año: una mujer de 42 años del Área de Salud de Don Benito-Villanueva. Además, ha notificado el alta hospitalaria de un varón de 59 años, perteneciente a la misma Área de Salud, que estaba ingresado en el Hospital de Don Benito-Villanueva.

Del total de 21 casos registrados en Extremadura este 2025, tres fueron asintomáticos, detectados por el Banco de Sangre, y tres fallecidos. Según ha informado la Junta en nota de prensa, en este momento, cuatro pacientes continúan ingresados en el Hospital Don Benito-Villanueva y uno en el Hospital de Mérida. El pasado año se notificaron un total de 32 casos de fiebre del Nilo Occidental en la región y tres fallecidos.

Situación de vigilancia

Desde la dirección del SES se ha informado a las gerencias de las ocho áreas de salud de Extremadura para que se mantengan en situación de vigilancia ante cualquier sospecha de casos de clínica compatible, manteniendo así una actitud de alerta frente a posibles casos, que permitirá aumentar la capacidad diagnóstica, aunque el 80 % de las infecciones en humanos son asintomáticas.

Asimismo, ha aconsejado mantener en buenas condiciones las piscinas, estanques o balsas y procurar vaciar y evitar que contengan agua objetos como platos debajo de tiestos, jarras, cubos, juguetes, platos de animales domésticos y neumáticos, entre otros. También recomienda tapar recipientes o contenedores con agua en el exterior, así como mantener limpios los canalones de recolección de aguas en los tejados y los desagües de los patios, además de vestir ropa de colores claros y, si es posible, cubrir la mayor zona del cuerpo con manga larga, pantalones largos, calzado cerrado, etcétera.

Evitar el uso de jabones aromatizados, perfumes y aerosoles para el pelo, ya que pueden atraer insectos, y utilizar repelentes e insecticidas de uso por el público en general, siempre que estén autorizados como loción, espray o pulseras, son otras recomendaciones. Además, sugiere la instalación de mosquiteras en puertas y ventanas para evitar así la entrada de mosquitos.