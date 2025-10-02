Cientos de personas claman en Extremadura en defensa del pueblo palestino: "Si tocan la Flotilla, nos tocan a todos"

Extremadura se ha sumado esta tarde a la oleada de manifestaciones convocadas por todo el mundo contra la interceptación por parte de las fuerzas israelíes de la flotilla que llevaba ayuda humanitaria a Gaza y denunciar la guerra.

Cientos de extremeños han salido a las 19.00 horas a las calles de las principales ciudades de la región, como son Cáceres, Badajoz, Mérida y Plasencia, pero también de otras poblaciones menores como Alburquerque, Hervás, Montijo, Olivenza, Zafra, Valverde de la Vera, Garganta la Olla, Madroñera, Piornal o Villanueva de la Serena. «Porque Palestina resiste y no está sola», rezaba la convocatoria de Global Movement to Gaza. Y no lo estuvo en la tarde de ayer.

FOTOGALERÍA | Concentración en Cáceres en apoyo a la flotilla humanitaria /

En Cáceres, unas 400 personas de todas las edades, según cifras de la Policía Nacional, se han concentrado a las puertas del ayuntamiento, en la plaza Mayor, junto a una gran bandera palestina para exigir la liberación de los miembros de la Global Sumud Flotilla, el movimiento activista que lidera los barcos de ayuda humanitaria que han acudido al auxilio de la población de Gaza y en el que se encuentra un extremeño. Durante la protesta, tres integrantes de la plataforma Cáceres con Palestina han leído un manifiesto, consensuado a nivel nacional, con el que piden la paz para Palestina y la ruptura de las todas las relaciones con Israel.

Entre ellos, Daniel Pulido, miembro de la plataforma, ha denunciado el silencio cómplice de los gobiernos, mientras "los que ayudan son tratados de terroristas: el ataque a la flotilla es un ataque a la solidaridad internacional", ha denunciado.

Al final de la protesta, que ha durado en torno a una hora, los asistentes han coreado consignas como "Del río hasta el mar, Palestina vencerá"; "No es una guerra, es un genocidio"; "Eran hospitales, no eran bases militares" o "Dónde están, no se ven, las sanciones a Israel". Cánticos que resumen las demandas de una parte de la sociedad, solidaria y sensible a la masacre que está sufriendo el pueblo palestino, que acumula más de 65.000 muertos.

FOTOGALERÍA | Imágenes de la concentración en apoyo a la flotilla humanitaria /

Bandera palestina en el Ayuntamiento de Plasencia

Los gritos en defensa de Palestina han resonado en otros puntos de la comunidad, como en Plasencia, donde la concentración ha sido multitudinaria e, incluso, se ha enarbolado la bandera palestina desde el balcón del ayuntamiento, según informa Raquel Rodríguez.

En Badajoz la movilización también congregó a unas 300 personas frente a la Delegación del Gobierno para denunciar una vez más el “genocidio” de Israel en Gaza y exigir a la comunidad internacional una actuación más firme para poner fin al conflicto. Durante la protesta, Ana María del Pozo, miembro de la plataforma Global Sumud Flotilla, ha explicado que se han concentrado esta tarde no solo por la flotilla, sino también para "poner el foco es en el fin del genocidio. Yo creo que si no para este genocidio tenemos que parar Europa”.

Concentración frente a la Delegación del Gobierno en Badajoz en defensa del pueblo palestino / Santi García

"Protestar es mi forma de colaborar"

Sobre la organización de las protestas, del Pozo señala que desde la plataforma se organizan por Internet y que algunas surgen de manera improvisada. “Van saliendo día a día, aquí en Extremadura nos vamos organizando a medida que van surgiendo. Nos vamos comunicando por Internet y se va viendo lo que se va haciendo. Mañana viernes, tenemos prevista otra concentración, a nivel regional”, ha avanzado. Pero no todos los asistentes pertenecen a alguna plataforma, es el caso de María Prada: “Estoy aquí porque estoy en contra de lo que está sucediendo y mi forma de colaborar es haciendo esto”, y también de Juan Murillo, quien considera ue la sociedad civil "tiene que empuejar un poquito para ayudar a quienes lo necesitan"

Más allá de Extremadura, las concentraciones se han repetido por varios países y en España, colectivos sociales y plataformas de solidaridad con Palestina han anunciado nuevas convocatorias para los próximos días, con el fin de mantener la presión internacional sobre Israel y reclamar la puesta en libertad de los integrantes de la expedición humanitaria.