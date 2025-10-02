Cruce de acusaciones por "el despropósito" del traslado fallido de un joven marroquí a Extremadura: el caso se repite en Melilla

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha atribuido este jueves el error en el traslado de un migrante supuestamente menor de edad, de Canarias a Extremadura, a la "irresponsabilidad" del PP.

Los hechos ocurrieron este martes, cuando se abortó a última hora el traslado del joven, el primero de los migrantes menores no acompañados que iba a ser ubicado en la Península, concretamente en Extremadura, tras detectarse que tenía más de 18 años. En concreto, se descubrió que en su expediente figura una entrevista en la que aseguraba que nació en 2015 (a la Policía le había dicho 2018). Tras someterle a unas pruebas óseas de urgencia, se comprobó que tiene "más de 19 años", de modo que pasará al circuito de acogida de inmigrantes adultos, bajo responsabilidad del Estado.

"Estas son las consecuencias de la irresponsabilidad del Partido Popular en lo que tiene que ver con asumir una competencia para la que tiene más fondos que nunca", ha argumentado Saiz en una entrevista en Antena 3 recogida por Europa Press, al ser preguntada por el malestar del presidente canario, Fernando Clavijo, que ha acusado al Gobierno de "dejadez" y de no seguir el procedimiento para determinar la edad de los migrantes.

La ministra ha evitado referirse a las críticas de Clavijo y ha invitado a "dirigir la pregunta a los que verdaderamente son responsables de esta cuestión" para recordar, a continuación, que "las competencias" en materia de menores son de su "compañera Sira Rego". En cualquier caso, ha insistido en desviar la responsabilidad a las comunidades gobernadas por el PP, "que se niegan a asumir una competencia que es suya".

Clavijo: "Compete al Estado"

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha rechazado que el Gobierno de España le haga reproche alguno por "el despropósito" del traslado fallido de un joven marroquí a Extremadura, porque "compete al Estado determinar la edad de los menores, derivarlos y cumplir la ley," ha recalcado.

"Nosotros no derivamos (a los menores). Es competencia del Gobierno de España determinar la edad, si son o no adultos. Y también es su competencia ahora mismo hacer cumplir la ley (de Extranjería), que se ha modificado para, una vez que se ha declarado la contingencia migratoria, derivar a los menores. ¿O no?", ha razonado.

Para Clavijo, el caso de este joven marroquí "habla por sí solo": "Es un cúmulo de despropósitos y evidencia la poca o nula voluntad de la Administración General del Estado, del Gobierno de España, de colaborar en la atención de los niños y niñas, de los menores, incluso los que son su competencia", ha denunciado.

Otro error este jueves

La Ciudad Autónoma y la Delegación del Gobierno en Melilla han paralizado este jueves el traslado a la península de otro migrante que estaba siendo atendido por los servicios sociales melillenses como menor de edad tras detectarse que, en realidad, tenía más de 18 años.

La delegada del Gobierno, Sabrina Moh, ha informado de que ese traslado frustrado se corresponde con una de las resoluciones que se habían firmado para el traslado de menores en el procedimiento de reubicación a otras comunidades autónomas.

"La Ciudad Autónoma nos comunicó que era mayor de edad y por ello ese menor, que no es menor, ya no se va a trasladar a la península", ha señalado la delegada.

Según ha explicado, esa situación puede ocurrir cuando se trata de menores que ya se encontraban en la ciudad antes de la declaración de la contingencia migratoria en Canarias, Ceuta y Melilla el pasado 29 de agosto, cuyo traslado a otras regiones se rige por otra normativa que establece plazos más largos y la documentación que se debe tramitar, incluida la determinación de la edad.

En cambio, el traslado de menores que han llegado tras la declaración de la contingencia migratoria tiene un plazo de solo 15 días, según la norma del procedimiento que corresponde en estos casos, razón por la que la prueba de determinación de edad se puede realizar en la comunidad de destino, ya que la obtención de su resultado suele tardar más tiempo.

La delegada ha avanzado que la próxima semana habrá una nueva reunión de coordinación entre el Gobierno, la Ciudad Autónoma, la Fiscalía y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tras detectarse "alguna disfunción" en la documentación que se está entregando de los menores, algo que no puede suceder porque "hay un trabajo importante que no saldría de la manera que tiene que salir".