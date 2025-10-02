Denuncia contra el proceso de estabilización en la Junta: trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales dicen que se está estabilizando a personas que ya han obtenido plaza fija

El proceso de estabilización en la Junta de Extremadura no solo no ha concluido, sino que además está generando quejas. Un grupo de trabajadoras sociales y terapeutas ocupacionales denuncia que la Administración regional está permitiendo que una misma persona estabilice en dos plazas distintas (de la misma categoría pero de distinto régimen jurídico: laboral y funcionario) dentro del mismo proceso de estabilización (el convocado en diciembre de 2022).

De esta forma, las afectadas muestran su "profunda decepción" y urgen la revisión y rectificación de la última resolución publicada el pasado 18 de septiembre por la que se aprueban los listados provisionales de personas admitidas y excluidas para optar a las vacantes de estas categorías en los que se incluye a personal que ya ha obtenido una plaza fija en la Junta antes del verano.

Así, señalan que la Junta está incumpliendo una resolución que la propia administración regional publicó el pasado diciembre y por la que se prohíbe expresamente la adjudicación de más de una plaza en un mismo proceso selectivo extraordinario.

No se reduce la temporalidad

Denuncian, además, que permitiendo esto no se cumple con el objetivo de reducir la temporalidad al 8% por el cual fue convocado el proceso de estabilización, ya que una misma persona no puede trabajar en dos plazas: debe pedir excedencia en uno de los puestos y esa plaza en excedencia pasa a ser cubierta por personal interino de las bolsas de empleo y resta oportunidades de estabilizar a los temporales que llevan años trabajando en la Junta y han participado en el proceso de estabilización. "No pedimos más que lo que la norma ya contempla: una oportunidad justa, transparente y equitativa para quienes aún no han podido estabilizar su situación personal", señalan las afectadas.

Insisten en que las últimas resoluciones publicadas en el DOE este mes de septiembre vulneran la normativa vigente y el principio de igualdad de oportunidad y por ello, están estudiando la posibilidad de tomar acciones legales tanto por separado como de forma conjunta.

Las profesionales subrayan que con esta forma de actuar la Junta está siendo "incoherente" y generando confusión y que también está cayendo una falta de transparencia, ya que "no se ha realizado un expurgo previo que elimine de los listados a quienes ya han obtenido plazas, distorsionando el proceso y generando incertidumbre". Por último, denuncian que se está desprotegiendo el mérito y la equidad, ya que esta situación afecta directamente "a quienes han trabajado durante años en condiciones de temporalidad, confiando en que este proceso les brindaría una oportunidad real de estabilización".

Respuesta de la Junta: "no se está incumpliendo ninguna resolución"

Sin embargo, desde la Consejería de Hacienda y Administración Pública defienden sus actuaciones y asegura que no se está incumpliendo resolución alguna relativa al proceso de estabilización.

Efectivamente, la administración señala a este diario que la convocatoria de 2022 contemplaba que ninguna persona «aspirante» podría resultar adjudicataria de más de una de las plazas convocadas en dicho proceso. Y así lo determinaba también la orden del 17 de diciembre de 2024, según la cual las personas aspirantes que formaban parte de las listas de seleccionadas por más de un cuerpo, especialidad, grupo o categoría debían optar por una sola plaza. No obstante, según asegura la Junta «desde el 1 de junio de 2025, los que antes eran aspirantes de dicho proceso y que cumplieron la convocatoria y las órdenes indicadas optando por una plaza, ahora se han convertido en funcionario de carrera o personal laboral fijo en la Junta, con todos los derechos y garantías que eso conlleva». Y esos derechos, añade, «les permiten acceder a las plazas de aquellas convocatorias que han superado».

Las mismas fuentes de la administración regional subrayan que "los agentes sociales son plenamente conocedores del máximo respeto a la legalidad vigente que, en todas y cada una de sus actuaciones, lleva a cabo la Consejería de Hacienda y Administración Pública. Desde un primer momento, se puso en conocimiento de las centrales sindicales el marco normativo que avala para los aspirantes que se imponga una sola opción de elección, y que una vez asumida la condición de funcionario de carrera o personal laboral fijo se les atribuyen todos esos derechos", concluye.