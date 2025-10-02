Extremadura rechaza el nuevo Plan de Vivienda, que destinará 210 millones a la comunidad hasta 2030

El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 triplicará la inversión hasta los 7.000 millones de euros mediante una fórmula de cofinanciación que conlleva un 60% por parte del Estado y un 40% por las CCAA y las ciudades de Ceuta y Melilla, de los que Extremadura recibirá 210 millones (153,7 millones más).

Así lo ha comunicado el Gobierno, que ha abordado este jueves el nuevo plan con las comunidades autónomas en una conferencia sectorial con la presencia de la ministra del ramo, Isabel Rodríguez. Asignará a Andalulucía la mayor cantidad de recursos, 1.197 millones de euros (876 millones más que en el plan 2022-2025); a la Comunidad de Madrid 1.113 millones (815 millones más) y a Cataluña 1.015 millones (473 millones más).

Extremadura ocupa el cuarto lugar por abajo, aunque supera a Baleares, que le corresponden 168 millones (123 millones más); a Cantabria, 133 millones (97,3 millones más) y a La Rioja, 119 millones, (85,4 millones más).

En el anterior plan, la aportación de las comunidades rondaba el 23 %, aunque en Cataluña era del 61,4% y en la Comunidad Valenciana, del 31,6%. Salvo en estas comunidades, la del Estado solía moverse en el 76,92%.

En el caso de las comunidades que más fondos van a recibir, por ejemplo, este plan supondría un esfuerzo extra anual de 80,9 millones para Andalucía, de 75,2 millones para la Comunidad de Madrid, de 14,6 millones para Cataluña o de 48,6 millones para la Comunidad Valenciana.

La respuesta extremeña

No obstante, el consejero de Infraestructuras, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Manuel Martín Castizo, ha pedido este jueves al Gobierno central que "rectifique" el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, porque "margina, sobrecarga y limita las oportunidades de desarrollo de territorios como Extremadura". Así lo ha manifestado durante su intervención en la Conferencia Sectorial de Vivienda, donde ha indicado que lo que el Ejecutivo central ha llevado a exposición pública no es un "megaplan", sino un "conjunto de medidas fragmentadas, poco realistas y desconectadas de los territorios".

Se trata de un plan, ha insistido, "que no ha sido consensuado con quienes tenemos la competencia de aplicarlo, que no aporta certezas sobre su financiación, y que no respeta los tiempos necesarios para coordinar nuestras políticas autonómicas", ha apuntado Martín Castizo.

Ante esta situación, ha avanzado que el Gobierno extremeño no va a aceptar medidas en materia de vivienda que "supongan una transferencia injusta de recursos entre territorios", así como que "profundicen las desigualdades y vulneren el principio de equidad en el acceso a las políticas públicas esenciales, como el derecho a la vivienda".

Por ello, ha pedido que se abra un "proceso real" de diálogo con las comunidades autónomas, y que "se garantice una financiación suficiente y equitativa", porque según ha dicho, "la vivienda no puede ser un campo de confrontación política ni de titulares fáciles, sino que es un derecho fundamental de la ciudadanía y una obligación para todas las administraciones", ha sentenciado.

Finalmente, el ministerio y las comunidades se han emplazado a una nueva reunión de la Comisión Multilateral, la próxima semana, "para buscar el consenso" tras persistir algunas "diferencias" sobre "aspectos concretos" del plan.