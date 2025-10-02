Extremadura recibe el Premio al Liderazgo Sanitario en la categoría de Enfermedades Raras

La Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha sido galardonada con el Premio al Liderazgo Sanitario en la categoría de Enfermedades Raras, durante la III edición de los Premios Liderazgo Sanitario Ods y Estudio de Comunicación, celebrados este jueves en la Fundación Ramón Areces en Madrid.

Los reconocimientos son el resultado de una metodología validada por la votación de 10.756 médicos y un jurado integrado por 33 personalidades de organizaciones sanitarias y de pacientes, y expertos en el ámbito de la salud y la comunicación. Se han dividido en cuatro categorías: Liderazgo Clínico, Liderazgo Hospitalario, Liderazgo Institucional y Premios Especiales. Además, el jurado ha otorgado tres premios especiales, seleccionados de cinco candidatos en cada una de las categorías: el Premio Excelencia Sanitaria, Compromiso Social y Liderazgo Sanitario en Divulgación, que reconoce a profesionales cuyos perfiles destacan por su labor divulgativa en torno a la salud.

Los reconocimientos

En la categoría de Liderazgo Institucional, que ha destacado a los mejores proyectos de Comunidades Autónomas, la Consejería de Salud y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura ha sido galardonada con el Premio al Liderazgo Sanitario en Enfermedades Raras. Para su elección, la organización ha realizado un detallado análisis de las estrategias, planes o iniciativas desarrolladas en las distintas comunidades en los siguientes ámbitos: Salud Mental, Salud Pública, Salud y Género, Cuidados sociosanitarios a las personas con cáncer, Terapias Avanzadas y Medicina de Precisión, Oncología, Enfermedades Raras, y Humanización. Fruto de este análisis se seleccionaron a cinco finalistas por cada categoría, que se sometieron al jurado, quien ha otorgado los premios a las CC.AA.

En esta misma categoría han recibido premio el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, en Oncología; Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en Humanización; Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en Terapias Avanzadas y Medicina de Precisión; Consejería de Sanidad de la Junta de Castilla y León, en Salud Mental; Consejería de Salud del Principado de Asturias, en Salud Pública; Consejería de Salud de la Región de Murcia, en Salud y Género; y Departamento de Salud del Gobierno Vasco, en Cuidados socio-sanitarios de las personas con cáncer.

Hospitales destacados

En cuanto al Liderazgo Hospitalario, se han analizado los indicadores objetivos de calidad y gestión clínica de cuestionarios contestados por 160 hospitales y han sido seleccionados cuatro centros hospitalarios de cada uno de estos ámbitos: Gestión Hospitalaria, I+D+i, Salud Digital y Experiencia del Paciente. Así, han resultado ganadores el Hospital Universitari i Politecnic la Fe de Valencia en Gestión Hospitalaria; Hospital Universitario 12 de Octubre en I+D+i; Proyecto Scribe-Quironsalud en Salud Digital; y Hospital Universitario Infantil Niño Jesús en experiencia del paciente.