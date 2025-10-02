Extremadura registró 1.487 abortos voluntarios en 2024 y fue la única comunidad que practicó todos en clínicas privadas

El informa 'Interrupción Voluntaria del Embarazo', que elabora cada año el Ministerio de Sanidad, acaba de publicar los datos correspondientes a 2024. En Extremadura se practicaron 1.487 abortos voluntarios (un promedio de cuatro por día), de ellos 14 en chicas de 15 años e incluso menos. La tasa de la región, 8,4 abortos por cada mil mujeres entre 15 y 44 años, es inferior a la media nacional (12,3). En España se realizaron el pasado año 106.172 abortos voluntarios, lo que supone un aumento del 3% con respecto a la cifra de 2023 y refleja una tendencia ascendente desde 2020.

Por edades

De los 1.487 que se produjeron en Extremadura, 976 fueron en Badajoz y 511 en Cáceres. Por edades, además de las 14 chicas que tenían menos de 15 años, otros 177 se practicaron a jóvenes de entre 15 y 19 años, y la mayor banda de edad fue la de 20 a 24 años, con 334.

Un 63%, sin métodos anticonceptivos

En cuanto a los métodos anticonceptivos, 937 afirmó no haber utilizado ninguno, 241 usaban un método barrera y 171 métodos hormonales. La gran mayoría --1.087-- no habían tenido un aborto voluntario anterior, mientras que 292 se habían sometido a uno, 75 a dos y una treintena a más de tres.

Casi la mitad de las mujeres extremeñas sometidas a esta intervención --746-- no tenían ningún hijo, 342 manifestaron ser ya madres de uno ,y 271 de dos hijos. En 85 casos tenían ya tres con anterioridad.

Los motivos

Nueve de cada diez alegaron como motivo para interrumpir el embarazo la petición de la propia mujer. En otros 58 casos se decidió por riesgo de graves anomalías en el feto y en 30 casos por grave riesgo para la vida o salud de la embarazada. Otras 10 intervenciones respondieron a anomalías fetales incompatibles con la vida o extremadamente graves.

La mayoría de los abortos en Extremadura --1.107-- se practicaron entre o antes de las 8 semanas mientras que 291 se llevaron a cabo entre la semana 9 y la 14 , y 84 entre la semana 15 y la 22.

Extremadura, sin red pública

El informe recoge que, en el conjunto e España, el 79% de los abortos siguen realizándose en centros privados, frente a solo un 21,3% en la red pública. En concreto, los centros públicos realizaron el año pasado 30.900 interrupciones, lo que supone 2.363 más que en el año 2023, mientras que en los centros privados el total fue de 83.609 interrupciones, 563 menos que en 2023-

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha señalado, a raíz de estos datos, que la sanidad pública "está ganando peso en la garantía de este derecho", pero ha advertido de que este ligero aumento "sigue siendo insuficiente".

"Desgraciadamente, sabemos que hoy muchas comunidades siguen sin cumplir con su parte. El Ministerio va a seguir siendo contundente a la hora de exigir a las comunidades planes claros para darle la vuelta a esta situación", ha advertido la ministra, que ha apuntado, como ejemplo, al caso de la Comunidad de Madrid, donde ha detallado que en los últimos 10 años se han practicado más de 162.000 abortos voluntarios y apenas 177 han sido en hospitales públicos.

En este sentido, el informe detalla que en la mayoría de comunidades los centros privados predominan en la realización de estas prácticas, con porcentajes que se acercan al cien por cien en Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha, Madrid o Murcia, y que llegan a alcanzar la totalidad en Extremadura. En contraposición, en comunidades como Baleares (61% en la red pública), Cantabria (88%), Cataluña (55%), Galicia (77%), Navarra (74%) y La Rioja (76%) los abortos se practicaron más en centros públicos.