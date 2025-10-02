Guardiola sitúa a Extremadura en la punta de lanza de la "cuarta revolución industrial" tras dos años de mandato

En los "puestos de cabeza" de la cuarta revolución industrial. La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha situado a la región a la vanguardia de la evolución tecnológica. Así lo ha afirmado durante la inauguración del II Congreso Extremeño de Transformación Digital, Inteligencia Artificial, Ciberseguridad y Robótica, en Ifeba, donde ha apuntado que la región avanza en el "ambicioso" reto marcado al inicio de la legislatura de acelerar la transformación de la comunidad,apoyada en la digitalización.

Guardiola se ha apoyado en algunos datos para justificar sus argumentos: en Extremadura se superan ya las 700.000 gestiones electrónicas anuales, más de 40.000 ciudadanos se han formado en competencias digitales "y hay 2.000 extremeños especializados en inteligencia artificial, cloud o ciberseguridad".

"Hoy puedo deciros con orgullo que lo estamos consiguiendo, que hemos pasado de los compromisos a los hechos, que hemos multiplicado por cuatro los trámites digitalizados en la Administración regional", ha remarcado en su intervención.

Salarios un 40% superiores

Además, ha puesto el acento en que los salarios de este sector son un 40% superiores a la media y que eso también refleja la capacidad que tiene la tecnología para cambiar vidas, pueblos y ciudades, "puesto que detrás de cada número, hay personas e historias como, por ejemplo, Chema, que pudo volver a su casa y trabajar desde aquí gracias al programa de Nómadas Digitales, o Soraya que, desde Torrecillas de la Tiesa, se conecta cada día con laboratorios internacionales", ha subrayado Guardiola.

También ha citado a "muchísimos" mayores en los pueblos que decidieron quedarse a vivir en su tierra, y, gracias a la digitalización, "no tienen que realizar kilómetros para hacer papeleos con la Junta de Extremadura".

La presidenta ha resaltado que, además de contar con una administración "más ágil", también es "más segura" y que gracias al Centro Regional de Operaciones, al programa Ciberext, y a la colaboración con Google en ciberseguridad educativa, han construido un ecosistema "de confianza" para los usuarios extremeños y que los "protege".

Más de 7.000 inscritos

Autoridades como el consejero de Economía, Empleo y Transformación Digital, Guillermo Santamaría; la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, o el rector de la Universidad de Extremadura (UEx), Pedro M. Fernández, se han dado cita en la inauguración de este congreso, que cuenta con más de 7.000 inscritos y en el que también ha tomado la palabra el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, quien ha mostrado la satisfacción de la ciudad de acoger esta segunda edición de esta cita, "llena de ilusión" y de ganas de aprender y de compartir experiencias.