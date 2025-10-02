La Junta ve posible un pacto para aprobar los presupuestos y seguirá negociando con el PSOE y Vox

La Junta de Extremadura ha iniciado este jueves las reuniones bilaterales con el PSOE, Vox y Unidas por Extremadura para negociar las cuentas autonómicas de 2026. Se trata de una primera toma de contacto en la que no ha habido grandes avances, pero sí un "tono positivo" que ha permitido rebajar la tensión ante un posible anticipo electoral y al menos acordar nuevos contactos para el intercambio de propuestas concretas en tres días. "Si tenemos miedo a una consecuencia perjudicial para Extremadura, el camino está claro: pongámonos de acuerdo. No hay cuestiones que puedan separarnos más allá de matices y por tanto yo me atrevo a decir que es posible el acuerdo de presupuestos. Con unos grupos más que con otros, pero sería posible", ha señalado el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista.

En el encuentro, Bautista y la titular de Hacienda y Administración Pública, Elena Manzano, han puesto sobre la mesa las cifras globales del borrador del presupuesto, con un montante global que supera los 8.600 millones de euros y un incremento de 559 millones en el capítulo de ingresos. Para que el anteproyecto pueda continuar su andadura, ambos han emplazado a los grupos de la oposición a trasladar ya este lunes al Ejecutivo sus "medidas imprescindibles". El PSOE y Vox se han comprometido a hacerlo, pero no así Unidas por Extremadura, que se descuelga de la mesa negociación "para no perder el tiempo" en lo que su presidenta, Irene de Miguel, ha considerado ya un "paripé".

Los diputados de Unidas por Extremadura, reunidos con los consejeros de Presidencia y Hacienda para negociar los presupuestos de 2026 / Juntaex

Rebajas fiscales

"Sabemos que no vamos a llegar a ningún acuerdo, políticamente estamos a años luz de lo que está planteando el PP", ha señalado De Miguel a tenor sobre todo, de la política fiscal. La recuperación del Impuesto de Patrimonio, primera línea roja para el Ejecutivo de María Guardiola, es también la primera exigencia que ha trasladado la formación para llegar a un acuerdo, junto al impulso de nuevas figuras impositivas que graven, entre otras cuestiones, a las grandes fotovoltaicas que "están tapizando de placas nuestras tierras fértiles".

"Evidentemente, los modelos son muy distintos", ha reconocido después Bautista, que ha vuelto a defender los resultados de una política fiscal a la baja "que funciona". "Hemos devuelto a los extremeños 120 millones de euros y la recaudación ha aumentado en 230 millones. Tenemos 35.000 nuevos declarantes del IRPF que permiten tener más ingresos y por tanto, ayudan al sostenimiento de los servicios públicos y el estado del bienestar", ha dicho.

Negociación con cesiones

Fruto de esa política y también del aumento de las entregas a cuenta, el capítulo de ingresos presenta un incremento de 559 millones de euros, de los que según ha avanzado el consejero 300 irán para Sanidad y 100 para educación. "Son cifras globales, en las que iremos entrando poco a poco en cada una de las reuniones", ha explicado. Tras esta primera toma de contacto, Bautista ha considerado que el acuerdo presupuestario es factible a falta de cerrar "matices", por lo que la Junta seguirá caminando en las negociaciones de la mano del PSOE y Vox.

"Veremos qué propuesta nos presenta un grupo, veremos qué propuesta nos presenta otro y veremos a lo largo de la negociación cómo se resuelve. El tiempo se encargará de ver quién tiene voluntad, quién tiene generosidad y quién no está dispuesto a renunciar. La voluntad es intentar llegar a un acuerdo y por supuesto, todas las partes tienen que ceder. Y si no fuera así, volvemos a decir lo mismo: que hablen los extremeños", ha reiterado ante el posible adelanto electoral en Extremadura.

Primera ronda de reuniones para negociar los presupuestos de la Junta de Extremadura / Javier Cintas

La presión de Vox

Tras el plante del lunes, el líder de Vox en Extremadura, Ángel Pelayo Gordillo, ha considerado el encuentro de este jueves una primera toma de contacto con la Junta. Gordillo ha mostrado "la mejor voluntad negociadora" y espera que el PP esta vez sí "ponga de su parte", convencido de que Extremadura necesita aprobar nuevas cuentas tras un año de prórroga debido a la incapacidad de María Guardiola para alcanzar acuerdos. En este sentido, Vox pondrá sobre la mesa sus prioridades para Extremadura: unas rebajas fiscales más profundas, recortes de gasto, apoyo al campo y medidas para asegurar la central nuclear de Almaraz.

Exige, además, que el PSOE quede fuera de la negociación y descarta cualquier acuerdo tripartito. "Si la señora Guardiola quiere llegar a un acuerdo con el PSOE que llegue. Pero, por supuesto, Vox no va a estar en un acuerdo tripartito. Es un contrasentido ganar las elecciones en el año 2023, decir que se vienen a cambiar las políticas de Extremadura para luego adoptar las políticas que le va a proponer el Partido Socialista como condición para aprobar los presupuestos. Hombre, hay que centrarse, y no vale todo", ha recalcado Gordillo tras erigir a Vox como único interlocutor válido.

El acuerdo fallido

La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Piedad Álvarez, ha mostrado su disposición al acuerdo y tras la "incómoda" reunión del lunes con Guardiola, con el "chantaje" del anticipo electoral en el aire, ha destacado el tono "positivo" del encuentro de este jueves. "Para no perder el tiempo" y con el compromiso de que Extremadura tenga la estabilidad que a su juicio ha faltado en estos dos años, los socialistas quieren tomar como punto de partida el acuerdo fallido de 2024.

Primera ronda de reuniones para negociar los presupuestos de la Junta de Extremadura / Javier Cintas

"Nuestras propuestas ellos las conocen, saben cuáles son, saben hasta dónde pudimos llegar el año pasado, saben que de ahí, evidentemente, vamos a construir, no a destruir, y ese también ha sido su compromiso", ha asegurado Piedad Álvarez. La portavoz socialista tampoco cree que pueda haber inconvenientes en cerrar un acuerdo que "era posible hace un año", teniendo en cuenta además que ahora hay más fondos disponibles para ello.