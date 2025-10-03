Extremadura pone en marcha la primera asociación de montes de propiedad colectiva

El Centro Universitario de Plasencia ha acogido este viernes el acto de constitución de la Asociación de Montes de Propiedad Colectiva de Extremadura (Montex), la primera entidad que agrupa a montes colectivos de titularidad privada en la región, con el objetivo de darles voz común y promover una gestión forestal sostenible.

El consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural, Francisco José Ramírez, ha recordado que la Junta de Extremadura se ha marcado entre sus objetivos estratégicos compatibilizar la protección del paisaje con el desarrollo económico de los pueblos, una meta a alcanzar de la mano de los propietarios privados de montes, titulares del 90% de las 2,9 millones de hectáreas forestales que tiene Extremadura.

"La gestión conjunta y ordenada de los recursos forestales privados pasa por la constitución de asociaciones como Montex", ha apuntado Ramírez, quien ha destacado que su Consejería estaría "encantada de firmar más contratos de gestión con los propietarios privados", ya que supone un modo de colaboración público-privada para rediseñar el modelo de gestión forestal en la región.

Los montes

De momento, la entidad Montex agrupa a una decena de montes protectores de las comarcas del norte cacereño -Gata, Valle del Ambroz, Valle del Jerte y La Vera-, entre ellos los de los municipios de Descargamaría, Hoyos, Jarilla, Villar de Plasencia, Cabezabellosa, Barrado, Aldeanueva de la Vera, Arrollomolinos de la Vera y Talaveruela.

"Estos montes han estado tradicionalmente muy aislados en cada pueblo. Con esta asociación queremos tejer una red, darles una voz común ante la Administración y generar conocimiento para impulsar una gestión forestal adecuada", ha explicado la presidenta de la entidad, Elena González. Ha subrayado que se trata de "la primera organización que aglutine a los montes colectivos de titularidad privada" en la región, un patrimonio complejo de gestionar al estar en régimen de multipropiedad, con hasta 300 socios en algunos casos.

Apoyo del Ejecutivo

Por su parte, la directora general de Biodiversidad, Bosques y Desertificación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco), María Jesús Rodríguez, ha querido poner en valor el apoyo del Gobierno central a este tipo de iniciativas, "que ayudan a superar la fragmentación de la propiedad forestal y permiten generar economías de escala en la gestión".

"Los incendios del pasado verano, como el de Jarilla, nos han recordado que la prevención pasa por una gestión forestal activa. La constitución de esta asociación es clave para avanzar en sostenibilidad, en bioeconomía y en el desarrollo de las zonas rurales", ha señalado Rodríguez. En este sentido, ha recordado que el Ministerio ha puesto en marcha programas de bioeconomía con cargo a los fondos europeos de recuperación, con una dotación de 97 millones, que están teniendo "una enorme respuesta en el territorio".