"Costó mucho romper los techos de cristal": pioneras de la Policía Local en Extremadura, donde solo el 10% son mujeres

Solo un 10% de las policías locales en la región son mujeres. Su esfuerzo por abrirse paso en un sector mayoritariamente masculino no se detiene, y este viernes ha quedado reflejado en la I Feria Extremeña de Seguridad (FEXPOL), impulsada íntegramente por ellas. Entre las presentes hay dos que pertenecen a la primera promoción femenina que ingresó en el cuerpo de Cáceres.

"He estado de servicio durante 42 años, desde 1982. Entré con 18 años junto a cinco compañeras y la verdad es que al principio tuvimos que adaptarnos, más que nosotras, los propios compañeros. Nos trataban un poco como hijas y teníamos que demostrar diariamente que podíamos hacer lo mismo que ellos, porque las mujeres también aportamos serenidad y empatía en muchas ocasiones", relata María del Pilar Casares, recién jubilada.

María del Pilar Casares, primera promoción de Policías Locales mujeres, junto a la foto de su primer día de servicio. / Rocío Muñoz

Tras el largo recorrido, Casares recuerda sus primeros años en el cuerpo: "Era muy jovencita, tendría unos veinte años y muy poca experiencia, cuando me tocó atender un parto en un baño. El marido nos llamó y, allí, sentada en la taza del baño, ayudé a que naciera su hijo".

"Echo de menos más mandos mujeres"

Con ella entró Isabel Mendoza, la primera agente local de Extremadura en recibir la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. Estuvo más de 30 años ocupando puestos de mando y llegó a ser subinspectora en Cáceres y jefa de la Policía Local durante su último año de actividad. Su padre era Guardia Civil, su hermano pertenecía al Cuerpo Nacional. Ella se había diplomado en Magisterio, pero su sueño era ser policía... y lo consiguió.

"Los primeros años fueron muy difíciles, costó mucho romper los techos de cristal, pero fuimos evolucionando; la sociedad también lo hizo. Nos ha costado mucho, pero vamos abriendo camino a todas las compañeras que vienen después", cuenta Mendoza.

Isabel Mendoza, la primera agente local de Extremadura en recibir la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco. / Rocío Muñoz

Con mucho esfuerzo y valentía consiguió que la trataran como a una igual, pero para ella, lo más importante ahora es motivar a las chicas jóvenes y mostrarles las oportunidades que existen dentro de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad. "Ya jubilada, echo de menos más mandos mujeres. Creo que es importante que formen parte de las plantillas porque aportan muchísimo, así que les diría que es lo mejor que he hecho en mi vida y que luchen y se formen para entrar, porque es la primera ventana que tiene una ciudad en un pueblo", asegura emocionada.

Las nuevas agentes

La nueva generación de policías también se hace visible en esta primera feria. Una de ellas es Paola Trasmonte, agente en Badajoz. Tiene 28 años y lleva tres en el puesto, una experiencia que le está pareciendo emocionante. Cuenta que, durante los primeros días, activar la sirena o poner las luces para socorrer a alguien le parecía impresionante porque "era algo con lo que soñaba cuando era pequeña".

Al tratarse de la ciudad más poblada de la región, las situaciones son diversas. "Desde suicidios hasta accidentes de tráfico bastante graves. Recuerdo un atropello de un niño de 20 años y, la verdad, no sabíamos cómo iba a salir adelante. Al final lo consiguió, pero esos primeros momentos son duros", señala.

Paola Trasmonte, nueva generación de agentes femeninas en Badajoz. / Rocío Muñoz

VI Encuentro de Mujeres Policías

En cuanto al VI Encuentro de Mujeres Policías de Extremadura, que también se celebra en la feria, Trasmonte explica que pretenden "hacer ver que aquí no se trata de mujeres y de hombres, somos todos compañeros. Seguimos siendo pocas, pero poco a poco va cambiando. He visto muchísimas chicas jóvenes que se presentan con mucha ilusión, y eso te alegra".

A través de esta feria, organizada por la Asociación de Mujeres Extremeñas Policías Locales (ASEMPOL), se buscan acciones positivas para mejorar la visibilidad de las agentes dentro de la profesión. Así lo señala Carolina Aguirre, secretaria del organismo. "Tenemos muy poca presencia dentro del cuerpo a nivel general. Siempre barajamos una cifra aproximada del 10%, y nos gustaría que fuese mayor y que tengamos la motivación de poder crecer".

Este evento pionero en la región nace además con el objetivo de convertirse en un referente nacional en seguridad pública, innovación tecnológica y funciones policiales. FEXPOL 2025 reúne a profesionales, instituciones, empresas y cuerpos operativos en un espacio común de formación, divulgación y colaboración.

Actividades gratuitas

Se trata de una actividad gratuita y abierta a todos los públicos. Hoy tiene lugar la parte más profesional, con ponencias y actividades para agentes de los distintos cuerpos. Mañana podrán asistir todos los cacereños que lo deseen, con especial énfasis en niños y niñas, para quienes hay múltiples actividades organizadas.

Este sábado, entre las 10.00 y las 19.00 horas, habrá una exposición de vehículos de emergencias, exhibiciones de drones y guías caninos, del parque de tráfico de la DGT y un impresionante coche policial americano de la marca Barragan. La cita atraerá hasta 26 empresas del sector de la seguridad de todo el país, con quienes el consistorio aprovechará para estudiar posibles mejoras que se puedan instalar en Cáceres, como pasos de peatones inteligentes.

"Habéis demostrado que no sois una excepción"

En la mañana de este viernes ha estado presente el consejero de Presidencia, Interior y Diálogo Social, Abel Bautista, quien ha destacado que esta feria "nace también de un sueño compartido, de la unión entre las mujeres policías locales de toda Extremadura y de vuestra capacidad para convertir esa ilusión en realidad. Habéis demostrado que no sois una excepción, ni una nota al pie de página, habéis abierto camino en un mundo que parecía estar reservado únicamente a los hombres. Y lo habéis hecho sin que nadie os haya regalado nada, sin haber pedido permiso en muchas ocasiones, con valentía, esfuerzo, sacrificio, entrega y, sobre todo, con una vocación de servicio público muy profunda".

Acto de presentación de la I Feria de Seguridad de Extremadura. / Rocío Muñoz

El consejero también se ha referido a las medidas de la Junta de extremadura para fortalecer el sector: "Dimos nuestra palabra sobre la necesidad de devolver a la policía local el lugar que nunca debió perder. Hemos impulsado la formación, la reapertura de la Academia de Seguridad Pública de Extremadura y la continuidad de nuevas promociones, asegurando que más agentes de Policía Local estén al servicio de los ciudadanos. Esto se logra con mayor inversión, formación, medios, especialización, coordinación y prevención. En enero se incorporarán 68 agentes nuevos a nuestras calles, que se suman a los 123 que ya están en servicio desde el inicio de este Gobierno".

Con la presencia de las pioneras, la nueva generación de agentes y el respaldo institucional, el encuentro ha mostrado un camino abierto por mujeres que, con esfuerzo y dedicación, intentan transformar un sector históricamente masculino y, sobre todo, demostrar que la vocación y la protección de la ciudadanía no entienden de géneros.